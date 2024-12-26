PANDA GO熊貓展｜名幼稚園校長認購兩展品　放學校教學生愛護動物

全港最大型熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」原定的「尾場」昨日及今日（25及26日）在中山紀念公園舉行，不少市民今日到場看熊貓雕塑。主辦方早前為展出的熊貓雕塑舉行慈善義賣，「主人」今日可到場領取已認購的大熊貓雕塑，排頭位半山聖士提反女子中學附屬幼稚園校長鄭儼娥買了一大一細的雕塑，她打算捐給學校，以培養學生對愛護動物的認識。



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1000隻展出熊貓雕塑早前慈善義賣 瞬間全數獲「領養」

下午的西營盤中山公園，逼滿看熊貓雕塑的人潮。不少一家大小、情侶趁「PANDA GO！香港遊」展覽的原定「尾場」到場打卡，亦有不少人自己攜帶熊貓公仔到場合照，估計有過千人在中山公園的草坪聚集。

主辦方早前為其中1,000隻展出的熊貓雕塑舉行慈善義賣，個多小時沽清，收益不計成本全數撥捐海洋公園大熊貓慈善保育基金。近百名「主人」今日下午3時到場「領養」早前已預訂了熊貓，在雕塑領取處，不少人向熊貓「主人」索借打卡，亦有市民到場始知有義賣，大呼可惜。

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聖士提反幼稚園校長：不怕雕塑被熊貓打爛

市民可於下午3時起領取熊貓雕塑，約2時半，已經有數十人在領取處外排隊。排頭位的「主人」是半山聖士提反女子中學附屬幼稚園校長鄭儼娥，她自費900多元買了一大一細的大熊貓雕塑，打算捐及學校，認為十分「抵買」。

半山聖士提反女子中學附屬幼稚園校長鄭儼娥「領養」了兩隻大熊貓，會放在學校大堂讓學生觀賞。

鄭校長指，學校的小朋友都十分喜歡大熊貓，因此會放在學校大堂讓學生觀賞，又期望可以學生培養愛護動物的意識。她又笑言，不怕雕塑被熊貓打爛，又指亦是一個讓學生可以學懂愛惜公物的機會。她期望海洋公園的六隻大熊貓可以在港開心健康地生活，感受香港人對牠們的愛。

Coco及Derek花了過千元買了兩隻大的雕塑，二人收到了開眼及閉眼各一隻，表示十分滿意。（林遠航攝)

熊貓迷：政府應恆常地舉辦大熊貓活動

Coco及Derek是動物愛好者，特別是熊貓，花了過千元買了兩隻大的雕塑。雕塑是隨機分發，二人收到了開眼及閉眼各一隻，表示十分滿意。朋友笑言買「Figure（模型）550蚊一隻算抵」，他們亦認同又開心可以做善事。

Coco十分喜歡「PANDA GO！」展覽，除了中山公園外，早前亦有到海洋公園看另一站展覽，認為中山公園的場地比較寬闊，比較起來更喜歡中山公園的一站。被問到如何看「熊貓經濟」，Derek認為政府應恆常地舉辦大熊貓的活動，例如無人機表演等，認為可以吸引市民外出消費。

彭先生的家人買了四大兩小共六隻大熊貓雕塑，彭先生今日到場代為領取，又將雕塑放在地上合照，吸引不少市民上前圍觀，爭相打卡。他透露大的雕塑大約半包米重，又指滿意收到的款式，「每一個pose都有齊。」

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居於港島東西灣河的鐘先生一家都十分喜歡大熊貓，早前亦有到海洋公園探望安安、可可，一家大小今日特意到場看展覽，當作假日的活動。他們大讚展覽有氣氛，又笑指家中沒有位置，否則亦會入手大熊貓雕塑。

施先生今日帶同愛犬專程到場打卡，他笑言拍了好多照片，指活動吸引了不少人到場，又認為今年以來，社會氣氛有所改善，多了人外出，與多個熊貓主題的活動有關。不過，他認為「PANDA GO！」每站展覽只得兩日不足，希望可以延長展出時間，又指會再到「PANDA GO！」第二輪的新春展覽。