PANDA GO香港遊｜今日中山公園最後展出　熊貓導遊下午將驚喜現身

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》，尾站在中山紀念公園舉行，今日（26日）是最後一日，熊貓導遊「PANDA GO！GUIDE」並會於今日下午1時30分、2時，以及2時30分驚喜現身，與市民旅客共度佳節。



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熊貓雕塑換上聖誕新裝

由創意品牌AllRightsReserved主辦的《PANDA GO！香港遊》，尾站第四站公眾展覽自周三聖誕節（25日）一連兩日在中山紀念公園舉行。於周三早上已吸引大批市民及遊客到場，與換上聖誕新裝的熊貓雕塑拍照「打卡」﹐反應熱烈。

今日拆禮物日為公眾展覽最後一天，除熊貓導遊GO GUIDE會驚喜現身，早前成功認捐的「飼養員」，亦將於今午3時至7時陸續抱熊貓雕塑回家。

12.28西九煙火無人機匯演

尾站展覽後，於周六（28日）晚上8時15分，AllRightsReserved將於西九文化區舉行全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演。主辦方建議，市民屆時可前往西九文化區藝術公園，觀賞大熊貓與維港百萬夜景互相輝映。惟無人機或受天氣影響，市民應留意大會適時公布 。