今日新聞8分鐘｜狂漢追巴士撳掣兼爆粗｜ 瀋陽老闆強拆聖誕裝飾

荃灣鐵皮屋火｜聖誕假家人外遊 死者獨留港 疑沖涼遇火警吸濃煙

荃灣舊油柑頭村昨午（25日）有鐵皮屋起火，一度傳出爆炸聲，67歲姓賴女子疑被困屋內吸入濃煙昏迷，有人嘗試救火但不果。消防到場破門入屋救出賴女，惟她於同晚11時許證實不治。今早（26日）荃灣重案組探員、消防特別意外調查隊人員及中電職員重返現場調查，但未有透露調查進展。而死者與家人在上址居住，聖誕假期親人北上旅行，僅死者留在家中。火警時，死者疑剛巧沖涼被困，吸入濃煙。

大圍小巴車禍｜兩綠van相撞初步10人傷 其中一車衝70米剷花槽

大圍發生車禍。今日（26日）下午4時28分，警方接獲多名途人報案，指於美田路與車公廟路交界大圍迴旋處、近圍方對開發生兩車相撞意外，涉及專線小巴，初步10人受傷。現場可見，其中一輛直剷上花槽，旁邊有多名途人報案候援；另有一名女途人目擊事件，一度受驚過度坐在地上，需由警員安撫。警方現正調查車禍原因。

尖沙咀碼頭聖誕老人引行人合照後索$50 有人無奈畀錢批做法不當

聖誕節尖沙咀碼頭一帶人頭湧湧，有網民指近日在尖沙咀碼頭，出現收錢影相聖誕老人及小丑。在昨日（25日）下午海港城對出，記者發現有5至6人裝扮成聖誕老人，與經過行人拍照，其後向他們索取費用，有人無奈付費，亦有人不理會離開。其中有市民表示被索取30至50元，因節日免爭吵，隨便付了20元就走，但認為手法不恰當。

鴻運冰廳光榮結業 近月日賣十幾盤蛋撻 移民家人回港拍記錄片

周星馳主演電影《行運一條龍》（1998年）取景點太子鴻運冰廳餅店今日（25日）最後營業，下午不少食客專誠光顧或打卡，人流絡繹不絕，蛋撻出了一輪又一輪。馬氏1970年代起經營冰廳，幾年前回店舖幫手的馬家二妹表示，通關後人流和生意都大減，比疫情更差，敵不住市道而結業，感到惋惜，「最唔捨得間舖頭。」街坊、懷舊客打卡之外，馬氏最年幼並已移民新加坡的妹妹昨也特意回港，其子女更為家人拍記錄片，留下記憶。

彌敦道男子追巴士 疑㩒緊急太平門掣截停：我X你老X啊！

聖誕節（25日）網上流傳一條17秒長的影片，但未有具體時間，片段顯示尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開，有一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕前往屯門的260X路線九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑2次按下巴士車頭的緊急用的太平門掣；九巴於是減慢車速，此時交通燈亦由綠燈轉成紅燈。男子見狀爆粗大罵司機：「我X你老X啊！」，並經車頭繞到司機位置，影片到此結束。《香港01》正向九巴了解。

老闆憤怒下令拆聖誕裝飾：長津湖看過嗎？西方節日一概不搞

近日一段閉路電視影片在內地網絡流傳，顯示在聖誕節前夕，遼寧瀋陽一名老闆進店視察，義正詞嚴地表示聖誕節是西方的節日，「跟我們一點關係都沒有」，當場要求員工撤掉聖誕裝飾。內媒報道更指，該老闆要求全體員工觀看《長津湖》電影。

山西商場聖誕樹裝飾遭瘋搶 職員稱均是空盒 樹損毀被撤

內媒《百姓關注》報道，12月24日，山西太原一商場聖誕樹裝飾遭到民眾哄搶，導致聖誕樹被嚴重損壞。

赤柱聖誕市集最後一日迫爆 雪糕店生意多兩三倍

今日(26日)聖誕節最後一日假期，不少市民仍選擇到赤柱閒逛，赤柱廣場聖誕市集仍然迫爆。為期六天的市集今晚結束，有雪糕店指生意額較平日門市店舖多兩至三倍，「一間舖頂兩間」，每日平均做300張單。有精品店第四年參與赤柱聖誕市集，表示今年外國遊客較多。

「淘多多」港島開舖 直擊聖誕人頭湧湧 貨品平過淘寶？

「唔使淘寶！唔使去深水埗！」相信不少市民對該廣告口號已耳熟能詳。於2022年成立的特賣場「淘多多」近日殺入港島，在北角開舖，成為旗下首間港島門店。

《香港01》於聖誕節日（25日）早上到場直擊，發現該店並不受港人外遊影響，店內擠得水洩不通，大批顧客滿載而歸，彷彿身處於淘多多深水埗大本營。有夫婦便花費約130元購物，大讚店內提供「新奇刺激嘅嘢」，稱在其他商店難得一見；亦有顧客總結淘多多勝於淘寶的三個優點，他並對12元三對的襪子愛不惜手，認為旅行期間每日可即棄即用。