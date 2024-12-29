多圖｜西沙路紫花風鈴木　綻放浪漫粉紅花海　港人讚似日本花林

這個冬天又多一個假期好去處！馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木近日盛開，現一片粉紅色花海。不少市民今早（29日）前往打卡，有攝影愛好者讚「雖然香港冇櫻花，但有呢啲花都幾靚！」有人甚至走出馬路拍照，一度令車輛要停低等候，警察其後到場，阻止市民走出馬路。



馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木近日盛開，現一片粉紅色花海。（盧翊銘攝）

紫花風鈴木在冬日綻放，金黃色的陽光灑在一片粉色花海，在藍天的襯托下，有如置身夢境之中。早上10時許，有數十名市民慕名而來，到西沙路觀賞紫花風鈴木，拍照「打卡」。

紫花風鈴木屬紫葳科落葉喬木，樹高可達30米，每年12月至3月盛開。紫花風鈴木開花時花多葉少，可將整個樹冠染成紫紅色。

藍天襯托下的粉紅色花海，有遊人大讚令人心情很好。（盧翊銘攝）

馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木近日盛開，現一片粉紅色花海。（盧翊銘攝）

警方到場維持秩序

期間有人走出馬路及橫過馬路拍攝，令路上的車輛要停下讓路。警員約11時到場維持秩序，慎防意外發生。警方亦有在樹幹之間拉起橙帶和封鎖線，以免遊人踐踏草地。

有人走出馬路打卡，警方到場，阻止市民走出馬路。（盧翊銘攝）

有人走出馬路打卡，警方到場，阻止市民走出馬路。（盧翊銘攝）

▼ 12月29日 馬鞍山西沙路兩旁紫花風鈴木 ▼



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遊人：好靚，睇到心情好好

在港居住逾20年的印尼人Fitda，日前在Facebook上留意到開花消息，今日特意前來觀賞拍攝。她認為天氣不錯，藍天和花海互相映襯，「好靚，睇到個人心情好好」。不過，她認為樹幹綁上橙帶，有點大煞風景。但她理解警方的做法，因為有不少人為了打卡而踩入草叢，或破壞植物。

Fitda認為今日天氣好，顯得紫花風鈴木十分美麗，「睇到個人心情好好。」（賴卓盈攝）

攝影愛好者：似日本花林

攝影愛好者詹先生同樣在Facebook留意到相關消息，早上帶齊相機和長焦鏡等裝備到場拍攝。他指，政府在上水天平邨和葵芳等地均有種植紫花風鈴木，不過只得寥寥幾棵，難以看到一片花海。這次西沙路種滿一整排紫花風鈴木，相比之下較美麗。他又表示雖然紫花風鈴木未能媲美日本櫻花，但多棵樹層層疊疊，與日本的花林有些相似，「雖然香港冇櫻花，但有呢啲花都好靚！」

詹先生認為這帶的紫花風鈴木開得層層疊疊，與日本花林有些許相似。（盧翊銘攝）

除了西沙路外，康文署網站「康文賞花情報」指現時荔枝角公園、天水圍公園及屯門公園均有盛開的紫花風鈴木。

西沙路花海前往方法



於沙田港鐵站乘搭299X巴士

於烏溪沙港鐵站乘搭99巴士或小巴80K，到馬牯纜巴士站下車

