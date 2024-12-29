今日新聞8分鐘｜濟州航空墜毀 多人喪生｜男子駕電動單車駛入隧道

元朗大棠山火｜消防直升機疲於奔命灌救 焚燒逾25小時終救熄

元朗大棠昨午（28日）發生山火，火舌綿延不絕，濃煙席捲半空。消防員及政府飛行服務隊（GFS）全力灌救，至今日（29日）下午3時許，「火龍」已縮減至5米。歷經超過25小時後，終於下午4時17分被救熄。

觀塘電單車泊位起火燒32車 警經調查同日拘47歲男涉縱火

今（29日）凌晨4時許觀塘發生涉及多輛電單車的火警，容鳳書健康中心後的電單車泊位起火，共32車被波及。消防接報趕至現場，發現上址火勢猛烈，立即開喉灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。

濟州航空客機墜毀料179死2生還 習近平向韓方致慰問電｜持續更新

韓國濟州航空（Jeju Air）一架載有181人、航班編號7C2216的客機12月29日由曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，飛機降落時衝出跑道並撞向一面牆，最初消息指至少28人喪生，另外有2人獲救，及後增至確認最少176人死亡。

消防部門表示，1男1女機組人員獲救，料機上其餘179人全部身亡，當中不少人都是被拋出機外致命。消息指肇事客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，當局其後宣布暫停所有由務安機場升降的國內外航班。本文會持續更新有關這次意外的資訊。

濟州航空客機墜毀 港專家：鳥擊肇禍不尋常 機師可手動放起落架

韓國濟州航空（Jeju Air）一架由曼谷前往全羅南道務安（무안，Muan）機場的航班，降落時發生意外，暫時僅2人生還。消息指肇事客機懷疑遭到雀鳥撞擊，導致起落架故障。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，意外中三個起落架未能放下不尋常，機艙控制室內有後備手動裝置操作，看不到鳥擊與起落架故障有何直接關係。他又表示，飛機設計已經顧及被鳥擊的因素，一般鳥擊不會導致致命意外，機長亦有足夠時間處理。

車CAM｜北角鐵騎士十字路口衝紅燈遭私家車猛撞 人仰車翻倒地

今日（29日）北角炮台山道及英皇道交界發生電單車與私家車相撞意外，事發一刻車Cam片段在網上流傳。片段顯示，一輛電單車沿炮台山道行駛，駛至交界處按照燈號停下，惟突然在仍未轉綠燈的情況下開車，駛至十字路口即被一輛沿英皇道行駛的黑色私家車撞倒，鐵騎士連人帶車倒地。

網傳阿叔港鐵車廂大口吸煙 吞雲吐霧𢱑臉𢱑鼻勁自在 網民狠批

港鐵範圍內不准吸煙人人皆知，但有人竟在列車內大模廝樣照樣吸食。網上今日（28日）流傳一段影片，片段未有交代時間或地點，但相信是在港鐵列車車廂內發生。一名鴨舌帽戴得歪歪斜斜的踢拖中年漢，坐在一排三個座位的最左側位置，左手拿着一根煙，放到口中大啖吸足5秒，吞雲吐霧，然後𢱑臉又𢱑鼻，如入無人之境，相當自在，毫不在意其行為影響他人或觸犯港鐵附例。影片可見列車上當時載有其他乘客，但無人出言干涉。

有片｜電動單車漢隧道自由行 車尾放大袋行李 左車頭裝後鏡

網上流傳有人單車自駕遊，結果不顧法規踩入隧道，令人咋舌。據影片所示，一名身穿紅衣、皮膚黝黑的中年漢，駕駛着一輛懷疑是電動單車，在本港一條隧道內靠左行駛，當時車流繁忙，可見電單車、的士、巴士等依序行駛。 中年漢車上配置相當充足，車尾及車頭兩側均放有裝物的袋，車尾上方亦放有行李，左車頭安裝了倒後鏡，並有水架，而中年漢亦有戴頭盔。單車行駛的速度不慢，只稍遜於其他車輛，其間亦未見中年漢有踩動腳踏。片段未有交代拍攝的地點及時間，上載者僅主題標籤（Hashtag）了「聖誕節」、「隧道」、「香港」等字眼。

馬鞍山墮崖｜彌天棧道行山婦跣腳 失蹤逾3小時尋回 意識不清醒

馬鞍山發生墮崖意外。今日（29日）下午1時18分，一行8人由烏溪沙起行前往馬鞍山行山遠足，途至牛押山近彌天棧道附近，一名中年女子在落斜坡時，身上的繩懷疑突然鬆脫，繼而跣腳墮懸崖失蹤，同行人士大驚報警。政府飛行服務隊應召前往拯救。消防及警員亦在馬鞍山郊野公園及水浪窩停機坪集合上山，前往水浪窩、彌天棧道、螺旋壁等一帶尋人。

及至下午約4時43分，救援人員發現墮崖女事主身處路面水平以下40米地方，現正設法營救，據悉事主意識不清醒。

麥當勞叔叔塑像回歸分店 食客攜小朋友到場打卡：有種傳承感覺

作為不少人回憶的麥當勞叔叔雕像回歸！曾遍布全港麥當勞分店的1:1麥當勞叔叔雕像，近日回歸不少店舖坐陣，其中在大圍悅安大廈分店，有今日（29日）來買食物的大小朋友都可麥當勞叔叔雕像打卡，有家長表示，現在帶同子女與雕像拍照，有種傳承的感覺。