酒店房租稅香港｜元旦起徵3%　加一、餐飲費計不計？10條答問知清

政府將於明日（1月1日）起恢復徵收酒店房租稅，稅率為房租的3%。財經事務及庫務局今指一直與旅遊業界保持緊密溝通並做好一系列準備工作，而稅務局將在網站持續更新相關資料及常見問答、並設立電話專線（2594 3067）及在稅務中心設立專門服務台，為業界提供支援。酒店房租稅復徵疑問，10條答與問知詳情。



政府將於2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為房租的3%。財經事務及庫務局今12月31日指一直與旅遊業界保持緊密溝通並做好一系列準備工作。（資料圖片/黃文軒攝）

財庫局指，該局和稅務局與酒店∕賓館業界和網上旅遊平台多次會面，向他們解釋徵收酒店房租稅的運作安排及解答問題。稅務局將在網站持續更新相關資料及常見問答、並已設立電話專線（2594 3067）及在稅務中心設立專門服務台，為業界提供支援。

財庫局又指，政府與酒店∕賓館業界設立了溝通平台，以便就他們提出的問題和意見作出快速回應，而稅務局已向酒店∕賓館提供有關恢復徵收酒店房租稅的告示，方便他們向住客闡釋有關安排。

在機場和各邊境管制站透過電子告示向入境旅客介紹酒店房租稅

同時，當局在機場和各邊境管制站透過電子告示向入境旅客介紹酒店房租稅，並已聯絡香港旅遊發展局、內地和海外香港經濟貿易辦事處、投資推廣署、駐港領事館、在港國際商會宣傳有關訊息。

-稅務局將於明年第一季為酒店∕賓館業界舉辦分享會，除了解他們在恢復徵收酒店房租稅初期的經驗外，亦會講解關於報稅及交稅的具體安排。

政府將於2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為房租的3%。財經事務及庫務局今12月31日指一直與旅遊業界保持緊密溝通並做好一系列準備工作。（資料圖片/黃文軒攝）

1.何時開始重新徵收酒店房租税？

．2025年1月1日重新徵收，税率為房租的3%。

2.酒店房租税需計算哪些物品？

．房租包括任何因提供酒店住房一般會收取的費用，例如附加床／嬰兒床、房間節日／主題裝飾／延遲退房等。

3.加一服務費要交房租稅？

．加一服務費、酒店內餐飲收費、酒店設施（例如水療按摩、專車接送、美容等）費用、商務中心服務（例如列印、傳真、影印、租用會議室）費用、禮賓服務（例如代訂門票、餐廳、租車服務）費用、額外收費的消耗品(例如額外的盥洗用品、個人衛生用品)等，則無須納入酒店房租税的計算範圍。

4.如何計算酒店房租税？

．酒店房租税是按房租3%徵收的税項，而房租則是由客人或其代表為所獲提供的住房（不論房租是按日還是按小時計算）而繳付的款項。服務費不需繳付酒店房租税。詳情請參閱第2條。例子：所繳房租和服務費分別是1,000元和100元。酒店房租税為30元，計算如下： 1,000元 × 3% = 30元

5.如已訂由2024年12月31日至2025年1月3日的酒店，酒店房租税應如何計算？

．已預訂3晚的房間，只有2025年1月1日和2日兩晚的房租需繳付酒店房租税。以房間每晚房租1,000元為例，酒店房租税為1,000元 × 2 × 3% = 60元。

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6.以服務式公寓提供的住房會否被徵收酒店房租税？

．税務局一般不會向明顯不屬於供「客人」住宿的服務式公寓徵收酒店房租税，例如不受《旅館業條例》（第349章）規限的並非提供住宿的服務式公寓。但有關服務式公寓、酒店或賓館必須保留足夠紀錄，以反映其營運模式或住客住宿的資料。

7.同一客人是否須在同一房間入住不少於連續28晚才不須繳付酒店房租税？

．只要該住客連續在同一酒店入住28晚或以上便會被視作長期住房，相關的房租便無須繳付酒店房租税。期間住客可轉換房間。

8.如果在網上平台的房間價格每天不同時間都有所變動，應該基於哪一個房間價格計算當天的酒店房租税？

．酒店房租税應以酒店給予平台的房間價格計算，平台的房間價格變動不會影響酒店房租税的計算。

9.酒店如在出售婚宴套票時送出一晚免費的酒店住宿，該住宿須否繳付酒店房租税？

．如果婚宴套票的價格不會因客人是否接受酒店住宿而有所不同，有關套票不會被視為出租酒店房間，該住宿無須繳付酒店房租税。

10.如酒店為部分人士(例如關鍵意見領袖或KOL)提供免費住宿以換取其服務，酒店東主是否需要繳付酒店房租税？

．視乎個案的實際情況，如酒店與KOL協議以提供免費住宿以換取該人的宣傳推廣服務，相關宣傳推廣服務將被視為具有金錢價值，等同以現金繳付房租，因此酒店東主需就該住宿繳付酒店房租税。