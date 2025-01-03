羅淑佩稱去年4500萬人次訪港　按年升31%符預期　非內地旅客升44%

2024年倒數煙花匯演人盛，踏入2025年第二個工作天，文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（3日）在社交平台表示是時候為2024年的聖誕新年假期訪港旅客情況作個總結。她表示，去年全年訪港旅客數字接近4,500萬人次，較2023年上升31%，符合預期，當中，內地旅客按年升約27%，非內地旅客更升約44%。

羅淑佩指，今年除夕及元旦錄得平均單日旅客14.6萬人次，分別較12月單月、第四季及全年每日訪港旅客人次高6%、13%及20%，整個聖誕新年節日期間旅客人數分布較去年平均，相信很大程度是由於深圳「一簽多行」重啟後，不少旅客可以配合自己的日程和假期安排，不必集中在「紅日」訪港。



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文化體育及旅遊局長羅淑佩1月3日在社交平台表示，去年全年訪港旅客數字接近4,500萬人次，較2023年上升31%，符合預期，當中，內地旅客按年升約27%，非內地旅客更升約44%。（資料圖片/廖雁雄攝）

2024年全年訪港旅客數字接近4,500萬人次，較2023年上升31%，羅淑佩指數字符合預期，而內地旅客按年升幅約27%，非內地旅客更按年上升約44%。

羅淑佩又指自深圳「一簽多行」恢復後，內地訪港人數不斷攀升，單計上月（2024年12月）訪港旅客有426萬人次，內地旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較去年11月平均每日人次高17%，而上月周末內地訪港旅客平均每日更達13.2萬人次，較之前一個周末每日平均高17%。

每日人次較前平均 羅淑佩料與一簽多行重啟有關：不必集中紅日訪港

至於除夕及元旦，羅淑佩指平均單日旅客14.6萬人次，分別較12月單月、第四季及全年每日訪港旅客人次高6%、13%及20%，整個聖誕新年節日期間旅客人數分布較去年平均，相信很大程度是由於深圳「一簽多行」重啟後，不少旅客可以配合自己的日程和假期安排，不必集中在「紅日」訪港，而海外旅客，特別是東盟國家旅客的增幅亦十分明顯，深證香港中外文化交滙的獨特魅力。