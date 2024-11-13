荔景山上　盡皆美好──瑪嘉烈醫院五十年（上）

瑪嘉烈醫院在2010年、三十五周年紀念時，曾經推出一首屬於瑪嘉烈人的院歌，名為《關愛在荔景山》，歌詞開首是「崇然佇立在荔景山上多個歲月裏」。時至今日，瑪嘉烈醫院將在明年迎來她的五十金禧紀念，這首歌勾起筆者在荔景山上不少美好回憶。



撰文：醫院管理局九龍西醫院聯網總監羅振邦醫生



香港的老人科從英國引入，在七十年代起步。

互勉敬業 肩起付託

大家來到醫院，相信對「內科及老人科」並不陌生。原來老人科發展，始於七十年代起從英國傳入香港；而瑪嘉烈醫院在開院之初便已經成立老人科，是香港首間設有老人科的公立醫院，成為培養老人科專科醫生的大本營。可以斗膽的說，現時香港老人科的中流砥柱，例如吳有容醫生、莫俊強醫生、歐陽東偉醫生，基本上系出同門，均是瑪嘉烈的師兄弟。筆者也有幸在開院十年後加入瑪嘉烈老人科實習，從此成為大家庭的一份子。

遠近苦與甘 你我同步往

八十年代，香港老人科仍在發展階段，瑪嘉烈作爲本港老人科的先驅，亦要兼顧不同地區居民的需要。猶記得當時，老人科醫生除了在院內巡房看症，還要外出看診，遍及荃灣仁濟醫院、黃大仙醫院，甚至遠至屯門醫院，均滿布我們的足跡。雖然醫生們要四處奔波，但筆者最期待的環節，就是當年一眾醫生到南葵涌分科診所出勤後，由前輩們擔任「柴可夫司機」，中午一群人浩浩蕩蕩到美孚品茗作午餐，那動人時光令筆者十分回味。

瑪嘉烈醫院在1975年開院，是首個開設老人科及傳染病專科服務的公立醫院。

瑪嘉烈令人回味的，當然少不了當年醫生食堂的餸菜。這個食堂的名字和它的營運一樣傳奇。這飯堂名字和其中一位夥計的名字都叫「大波士」。食堂不僅讓顧客自購新鮮食材，讓他們加工，更以記賬方式，月尾靠「大波士」記憶結數。雖然我們當年不時懷疑「大波士」會不會算錯，但對於我們這些醫生來說，「大波士」的確煮出了家的味道，陪伴醫生們撐過不少捱更抵夜的當值時分。

這裡的人情味，正是員工們心繫瑪嘉烈的根本。

瑪嘉烈醫院在啟用初期只分設三座，但同一時間多個部門要投入運作，迅速為葵青區內居民服務。

未畏艱辛 同劃破黑暗

瑪嘉烈醫院從開院之初作為一間傳染病醫院，到後來發展成一所全科急症大型醫院，我們參與過眾多重大事故的救援工作。令我們永不能忘的，莫過於 「沙士」百日抗疫。

當年「沙士」來勢洶洶，港府在2003年3月27日，向瑪嘉烈醫院下達指令，轉爲專責接收「沙士」病人的醫院。縱然面對未知敵人，我們仍然迅速備戰，在短短四日內已經騰空病房，專門接受「沙士」病人，每日接收過百症。醫護並非鐵人，也有同事在抗疫期間受到感染。當年大家雖然擔憂，但並沒有「逃兵」，更有不少同事自動請纓，走在抗疫最前線。最後抗疫四月，瑪嘉烈醫院接收了全港三成的「沙士」確診病例。在這場沒有硝煙的戰爭，同事們竭盡所能、上下一心的拼勁，至今仍讓筆者感到無比自豪。

早期瑪嘉烈醫院的老人科醫生除了在院内巡房外，還會結伴外出看診。

時代雖然變遷，但五十年來，同事相處融洽未變，大家均以「病人為本」、「做好工作」為目標，這份瑪嘉烈精神流傳至今，難能可貴。

（瑪嘉烈醫院將於明年踏入50周年金禧紀念，此乃〈瑪嘉烈醫院50〉系列二之一，下集有關瑪嘉烈醫院服務發展的歷史將於2025年1月刊登，敬請期待。）

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

