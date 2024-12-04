「步步顯善心」慈善行活動　連繫社區齊心助病人

作為醫護人員，我們希望能為病人提供較先進、治療效果較好的醫療儀器；同時亦希望𤋮來攘往的醫院環境能夠持續改善，讓病人於就診過程中有更佳體驗。社會上不乏善心人士或機構希望為公營醫療服務作出一些貢獻；甚或是病人或病人家屬，在病人康復後，希望以捐款方式向醫院的悉心照顧表達謝意，展示對醫院服務的肯定。新界西醫院聯網在2007年起設立善心醫療基金，除了將善款用作引入嶄新醫療儀器、改善醫院環境及提升醫院服務，從而惠及基層病人外，亦善用基金連繫社區，增加社區對公共醫療服務的參與度，共同攜手、保健安康。



撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生



善心醫療基金六年前舉行慈善行活動，當年近一千人參與，共襄善舉。(2018年善心醫療基金活動相片)

善心醫療基金即將迎來第十八個年頭，將於2025年2月舉辦慈善步行籌款和同樂日活動，以籌集善款，幫助更多有需要的病人；同時加強醫院與市民互動，推廣社區健康。

改善病人體驗 惠及基層病人

善心醫療基金自2007年成立以來，善款投入新界西醫院聯網下各間醫院，及早引入先進醫療儀器，令有需要的病人能盡早得到更優質服務。過去，基金曾資助外科添置血栓切除導管系統，也曾資助內科及老人科購置高流量鼻導管供氧儀，為病情危重並出現低血氧的病人輸送氧氣等。

善心醫療基金大型社區慈善活動將於2025年2月23日(星期日)舉行。

筆者猶記得，屯門醫院一名缺血性腦中風緊急入院的伯伯受惠於善心醫療基金添置的血栓切除導管系統，可以微創方式進行動脈取栓手術。術後伯伯康復進展良好，住院期間已多次向醫護人員表達感謝，最後更一如所願，趕及在中秋節前出院，與家人團圓。他坐在輪椅上，由家人推著離開病房的真摯笑容，至今依然難忘。我們更收到伯伯和家人對醫院的答謝信，以及一筆向善心醫療基金的捐款。伯伯在信中道，希望答謝醫護人員的付出，也希望他的小小心意可繼續幫助其他有需要的病人。伯伯和家人透過捐款展現對醫院服務的肯定和參與，正正體現了社區捐款的意義所在。

善心醫療基金資助聯網內科及老人科購置便攜式腦電圖掃描器，令腦電圖掃描可於病房內進行，方便病人。

慈善行暨同樂日凝聚社區力量 邀各界齊心行善

事隔六年，善心醫療基金2025年2月23日將於天水圍舉辦大型社區慈善活動「『步步顯善心』醫社慈善行暨同樂日2025」。活動籌得的善款將會在未來一、兩年用於各種項目。活動現已開放登記，醫院不同部門、政府部門、病人組織、學校及商業機構等不同界別均可組隊參與，共襄善舉。

新界西聯網獲善心醫療基金資助後，購入高流量鼻導管供氧儀，為有需要病人輸送氧氣。

社區活動的另一個目的是連繫大眾。同樂日將設有多元化攤位遊戲，除了向公眾介紹各醫院服務及提供健康資訊，亦獲得多個部門及團體支持，一同寓教於樂，進一步加強醫院與市民之間的互動與信任。

有賴社區各界支持，醫院及基金才能繼續幫助有需要的病人，期望大家熱心參與不同慈善活動，支持公營醫療提供優質醫療服務。

請瀏覽以下網站或掃描QR code了解活動詳情及報名：www.ha.org.hk/ntwc/walk2025

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

