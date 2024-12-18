積極準備　應對未知挑戰

過去幾年的新冠疫情挑戰讓我們深切體會到，在面對全球性危機時，唯有同心協力才能共渡難關，回歸正常生活。然而，疫情過後，我們的世界並未恢復完全的和平。每天從新聞中得悉，不同國度接連發生自然災害、武裝衝突、戰爭及重大公共衛生緊急事件等令人不安的事情。或許我們以為身處安全區域可以高枕無憂，但事實上，我們無法獨善其身。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



醫管局特勤隊伍正積極為2025年第十五屆全國運動會籌備醫療保障團隊。

從近年五百年一遇的暴雨、多個超強颱風等現象可見，這些都是警號，提醒我們災難可能近在咫尺。因此，我們應該居安思危，隨時準備應對不測。作為醫療保障的提供者，我們應充分發揮專業功能，尤其在人道救援及災難醫療方面，展現多方面的思維和行動力。

醫管局在本地服務之外，近年來亦積極為可能需要應對的特別任務作準備。我們定期與政府及其他持份者合作，參與各類型的演練，旨在加強醫管局與本地應急部門的溝通與協作，提升同事面對風險及事故的能力，做到臨危不亂。醫管局過往曾參與香港境外緊急應變行動，例如疫情期間支援日本郵輪鑽石公主號上香港市民的行動。但我們發現，除了這些境外救援行動之外，醫管局還須應對本港的一些特別緊急任務，例如疫情期間設立臨時機場檢測中心、隔離設施等。總結這些在疫情及特別活動中醫療部署的寶貴經驗，醫管局成立了「醫管局特勤隊伍」（HA Special Duty Cadre）。

這支特勤隊伍的成員來自不同界別，包括醫生、護士、專職醫療及管理職系。他們均接受基礎課程及參與不同類型的演習，並根據其背景及專長分成小隊，接受針對性的特定訓練，以便在未來需要時快速調派執行特別任務。特勤隊伍來年的主要工作包括2025年全運會（香港賽區）的醫療保障工作，以及協助香港特區救援隊伍通過「國際搜救諮詢組織」（INSARAG）的「中型國際救援隊伍」評核。

早前醫管局特勤隊伍參與於消防及救護學院進行的五日訓練，以及兩次長達36小時的模擬災難現場演練。

醫管局特勤隊伍正積極為2025年第十五屆全國運動會籌備醫療保障團隊。屆時，香港將承辦八個競賽項目及兩項跨境賽事，還包括測試賽、群眾項目，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的賽事。屆時，醫管局特勤隊全體醫生及護士將被徵召，肩負起醫療保障的重任，確保賽事順利進行並保障參與者的健康與安全。此外，「國際搜救諮詢組織」是一個聯合國框架下負責協調國際搜索與救援工作的機構，為國際救援隊伍進行分級測評。香港正積極為此作準備。今年11月及12月，特勤隊派出多位醫生及護士，參與於消防及救護學院進行的五日訓練，以及兩次長達36小時的模擬災難現場演練。演練內容包括現場截肢手術、瓦礫搜救傷者及即時治療。這些參與者不僅獲益良多，還更深入了解未來在特別任務中的角色與技能需求，為可能的極端情況做好萬全準備。

面對未來的挑戰，無論是天災還是人禍，我們都需要以專業能力和人道精神應對一切不確定性。醫管局特勤隊伍的成立，是一個重要的里程碑，標誌著我們在人道救援和醫療保障中的專業準備邁上新台階。然而，人道使命不僅僅是醫療專業人員的責任，也是整個社會共同的承擔。每個人都應思考自己的角色，如何在面對危機時貢獻一分力量。只有當我們攜手合作，從危機中汲取經驗，不斷提升應對能力，才能為未來築起一道堅實的防線，守護生命，守護希望。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

