東區醫院90歲男病人被發現衣物纏頸　其後不治　個案呈死因庭跟進

東區醫院今日（8日）公布一宗醫療風險警示事件，涉及一名90歲患有長期病的男病人，他今日零時20分被發現坐在床邊地上，以病人衣物纏繞頸部，並失去意識。院方指，醫護人員當時立即為病人進行急救，並通知家屬及就事件報警。該名病人延至凌晨2時26分離世。有關個案已呈報死因裁判官跟進。



東區醫院一名90歲男病人被發現衣物纏頸，搶救後證實不治。（資料圖片）

院方：死者入院評估時並無自殺傾向 昨晚表現平靜

該名男病人年滿90歲，患有長期病，自去年12月24日因心臟病入住東區醫院內科病房，其後於今年1月6日因皮膚感染症狀接受隔離。院方指，該名病人進行入院評估時並無自殺傾向，留院期間臨床情況穩定。

院方續指，醫護人員昨晚（7日）11時30分巡查病房時，該名病人表現平靜，並無異樣。事件發生後，院方表示已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，會成立根源分析委員會調查事件經過。

東區醫院又表示非常關注事件及對事件感到難過；向病人家屬致以深切慰問；會盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查。