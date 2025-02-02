女人街三分一檔無開　生意僅疫情前3成　商會：檔主政府都應轉變

昔日夜市代表廟街尚未能透過夜繽紛起死回生，以電子產品聞名的鴨寮街也難抵淘寶攻勢，位於旺角鬧市、俗稱「女人街」的通菜街又能否獨善其身？《香港01》1月上旬到場視察，雖時平日下午但人流鼎盛，但500多檔中有三分一、約160個檔口無開，大部份遊客或行人也只是路過，實則交易不多。



女人街商販商協會會長鄭素娥透露，臨近農曆新年屬旺季，有三分之二檔販願開檔「都算多」，相信旺季過後會有更多檔選擇不開；她料該100多無開的檔口，有可能不再續牌。她表示，疫情過後，主要在女人街消費的日本、韓國及歐洲旅客大量流失，生意只有疫前30%，過去一年都是時而回本時而蝕本，「我自己個份（糧）真係冇乜。」她稱不少商販深知急需改變，故曾向政府申請能賣乾貨，但當局考慮到廟街經營情況而要求女人街檔販要加簽文件規條，最終未能成事。



鄭素娥提到牌照下有很多規距，引伸出許多不便，認為檔主要變，政府也應轉變，通融及協助檔主解決問題，否則在旅客減、網購盛行的時代，女人街未來堪憂：「都唔敢睇好。」



《香港01》記者1月9日到俗稱「女人街」的通菜街視察，雖時平日下午但人流鼎盛，不過500多檔中有三分一、約160個檔口無開，大部份遊客或行人也只是路過，實則交易不多。（夏家朗攝）

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推算至少100個有牌照攤位未有營業

食環署回覆查詢指，現時女人街小販認可營業地點共有521個固定小販攤位，其中62個暫時空置。不過《香港01》1月9日記者上周一個平日下午往女人街視察，點算約三分一、至少160多個檔口無開，若扣除已證實空置的62個攤位，推算至少100個攤位雖然有牌照，但未有營業。

當日下午人流頗多，有本地人，亦有不同國籍遊客，當中以東南亞遊客居多，但人雖然多，大部分只穿插過街道。有遊客駐足在店前也不多有交易，即使檔主不斷開口劈價，亦擰頭便離開。

本應在街口的「旺檔」，疫情後已再無開檔。（夏家朗攝）

販商協會會長：三分之二開檔已算多 過年後或再減少

通菜街（女人街）販商協會會長鄭素娥在女人街擺檔40多年，見證由原來超過1,000檔，減至現在大約500多檔。她表示，臨近農曆新年是旺季，有三分之二人開檔已算多，「可能過咗年、二三月再嚟問我，個時再少啲都未定，除非時嗰時政策好啲，政府做得好、遊客多啲。」

通菜街（女人街）販商協會會長鄭素娥表示，臨近農曆新年是旺季，有三分之二人開檔已算多。（夏家朗攝）

過去主要做歐洲、日本及韓國遊客 貨品內地進口難吸引內地旅客

狹窄的行人道驟眼一望客似雲來，但原來只是空有人流。鄭表示，其現時生意額只有疫情前的三成，顧客消費力度是一方面，昔日主要消費的歐洲、日本及韓國遊客少了許多，「日本客直情冇乜，以前香港日本客都幾好，而家真係冇。」

深圳「一簽多行」雖然恢復簽證，但她指女人街的貨源大多在國內進貨，基本都是一些小玩意，外國遊客未見過會幫襯，內地客就未必。不過，她指留意到今年阿拉伯、迪拜等中東客明顯增加，其購買力亦不俗，見過一名男士帶著兩三個女士以及小朋友同行，一買買幾份，算是靠此新客源「吊住條命」。

1月9日女人街有160多檔無開，其中一段吉檔較多，感覺頗為空蕩。（夏家朗攝）

毋須交租金 每日「朝桁晚拆」及物品存倉費用不低

困難不止生意不佳，更有成本效慮。她表示，攤檔雖無租金，只需繳一年約6,000元的牌費，但牌照有許多規定，例如檔口要「朝桁晚拆」，因此需租用附近倉庫晚上放置開檔用的車仔，每日需要聘人搭棚、再拆檔，每月花費不少。

以前年輕時嘅，搭呢個棚自己做，而家要搵人做，所以我哋皮費（日常開支）買一架車仔1,800到2,000蚊、搭一個棚1,500蚊，再租個倉5,000至1萬不等，你諗吓我一個月要幾多錢？ 通菜街（女人街）販商協會會長鄭素娥

通菜街（女人街）販商協會會長鄭素娥表示，臨近農曆新年是旺季，有三分之二人開檔已算多。（夏家朗攝）

每月開支高達1.5萬 販商會長：我個份人工真係冇乜

鄭素娥表示，所聘用的兼職助手已在女人街幫手超過20年，女兒剛讀大學，出於道義不能解僱，因此各項成本加上兼職人工，每月日常開支高達1.5萬元，但賣的都是小玩意，故去年經常時賺時蝕，有時候營業額達不到1.5萬元，「平心而論，我個份（人工）真係冇乜，真係好勉強，不過你有個牌，你無理由成日唔開，所以有啲檔平時唔開星期六日開，因為開咗真係蝕埋人工。」

牌照規定下必須在中午12時至晚上11時期間營業，鄭素娥稱放車仔的倉庫只有一部貨𨋢，每次只能同時載8架車仔上落，大家必須排隊，有時候排到下午3時才能開檔，無奈減少營業時間。雖然有檔主會提早推車仔落樓，但有時會遭食環署職員警告阻街及未到營業時間，十分艱難。

鄭素娥稱放車仔的倉庫只有一部貨𨋢，每次只能同時載8架車仔上落，大家必須排隊，有時候排到下午3時才能開檔。（夏家朗攝）

鄭素娥稱放車仔的倉庫只有一部貨𨋢，每次只能同時載8架車仔上落，大家必須排隊，有時候排到下午3時才能開檔。（夏家朗攝）

向食環署申請賣乾糧 促政府提供更好營商環境

女人街苦況在疫情復常後一直持續，鄭稱也並非無求變，之前也曾代表商販向食環署申請賣乾糧，但署方因廟街推行後反應不佳，額外要求女人街有意賣乾糧的商販另簽保證書，「佢驚好似廟街咁做得唔好，又批呢度要孭鑊，咁唔啱囉，我無理由要承擔呢樣嘢去保證。」

談及女人街未來，鄭素娥直言「都唔敢睇好」，認為市民購物轉變、加上網購衝擊大，認為檔主尋求改變的同時，政府也應提供更好的營商環境，解決牌照規定下造成的不便。

80後檔主戴先生在女人街擺檔已有10多年，他正是有意申請賣乾糧的檔主之一，但最終未獲批准。（夏家朗攝）

80後檔主戴先生在女人街擺檔已有10多年，他正是有意申請賣乾糧的檔主之一，但最終廟街獲批，女人街則未獲政府回應，直言「覺得有啲偏心」，又指願意支付更多牌費，只希望當局能通融，「都驚（以後做唔住），所以想轉快轉型，（政府）畀個機會。」

食環署回覆指，2022年至2024年期間共有41名持牌小販自願將小販牌照交回署方註銷。該稱署曾分別於2019年及2022年推出「重新編配固定小販攤位並簽發新牌照」計劃，共向女人街檔販發出70個固定攤位小販牌照，會持續審視各區固定小販攤位的空置情況，並會適時開放合適的空置攤位供合資格人士申請。