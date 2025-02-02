女人街貨品兩面不討好　至少94檔賣袋　遊客嫌老土　港人指不適合

旺角通菜街其中一段被稱為「女人街」，昔日以賣女性服飾得名，1975年獲當時市政局納入全港首個小販認可區，其後演變成旅遊購物熱點。疫情過後遊客熱情不再，本地人亦甚少幫襯，如何另謀出路？



《香港01》記者統計女人街攤檔種類，1月9日只有約300多檔營業，其中近三分一、94檔均賣袋及銀包為主，其次則是衣物及鞋等，有73檔。有香港市民指認為貨品不適合本地客，只能吸引遊客；但有內地遊客則認為或較適合本地人，認為貨品太老土，例如「I LOVE HK」磁石貼等，「如果我媽來可能她會買」，不適合年輕遊客，想買較可愛的商品。



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《香港01》1月9日到場旺角女人街視察，雖時平日下午但人流鼎盛，但500多檔中有三分一、約160個檔口無開，大部份遊客或行人也只是路過，實則交易不多。（夏家朗攝）

49檔賣雪櫃磁貼及鎖匙扣類 隨處可見「I ♥ HK」T恤

《香港01》記者1月9日一個平日下午到女人街視察，當日500多個攤檔有三分一、至少160多檔無開。記者統計有開的約300檔售貨類別，點算至少94檔以售賣手袋、背囊、銀包等為主，佔其中近三分之一；其次是衣物、鞋、帽及皮帶類，有73檔。

至於紀念品、雪櫃磁貼及鎖匙扣類亦有49檔，另有部分檔主要賣飾物、電子零件及行李箱等。不少攤檔貨物有雷同，隨處可見「I ♥ HK」T恤、磁石貼等。

提起旺角多會提到女人街 本地居民建議設打卡位

記者詢問港人與遊客對女人街看法，港人認為貨品不適合本地人；遊客也認為貨品較針對本地人。其中港人黃先生指不太會在女人街消費，認為貨品不適合本地市民，擔心質素無保證，但他認為一提起旺角很多時都會提到女人街，是富有香港特色的街道，建議可以有打卡位吸引遊客。

港人廖小姐則稱較少來女人街，不太會在女人街消費，但認為女人街代表香港一種文化特色，若因生意不街要「摺街」亦感可惜。她認為檔主可以多賣些正版貨品，以及受年輕人歡迎的服飾，照顧遊客同時吸引本地客消費。

內地遊客溫小姐（中）及張小姐（左一）指女人街賣的貨品過於老土。（夏家朗攝）

內地旅客：如果我媽來可能她才會買「I LOVE HK」類產品

從內地成都來旅遊的溫小姐及張小姐表示，來之前從來無聽說過女人街，小紅書無提及，有香港朋友帶才得悉有這景點，認為宣傳不足。

溫小姐指，女人街較像本地人來的街道，其賣的貨品過於老土，尤其是「I LOVE HK」類的產品，稱「如果我媽來可能她會買」。她希望買一些可愛的雪櫃磁貼、鎖匙扣及小禮品等，建議有是富有特色的粵語諧音字等，較能吸引遊客。