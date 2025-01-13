今日新聞8分鐘｜拒摺BB車惡客怒推車長｜詐騙營擬借陳奕迅吸人

啟德地盤冧棚｜承昌道醫院地盤塌巨型棚架 11人受傷兩人傷勢較重

啟德發生嚴重工業意外。今午（13日）約3時59分，據報承昌道啟德發展區新急症醫院地盤，一幅巨型棚架倒塌。

怪男大老山公路攔阻兩九巴 撲大銀幕爆粗鬧人兼掟嘢落地

大老山隧道對開有怪男攔阻九巴開行。網上瘋傳一條長約1分鐘的影片，可見一名身穿灰衫的男子，站在大老山隧道收費廣場往沙田方向一邊的大老山公路中央，阻擋一輛277E九巴行駛。巴士停低後，灰衫男便高舉雙手，撲向巴士的擋風玻璃。有男乘客見狀走向車廂車頭查看，怪男即爆粗指罵：「乜X嘢呀！」更激動從右邊褲袋掏出方形物件，大力擲到地上，傳出「啪」一聲響。同一時間，毗鄰另一輛83X九巴亦未能開行，該名男子站於兩車前方中間，多名乘客走到車頭了解。影片未有交代事發日期及時間，據悉該名男子其後自行返回行人路。

鍾庭耀助查｜國安檢民研文件查鍾劍華聯繫 鍾庭耀與兩職員被帶署

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀，今日（13）被警方國安處由住所帶到黃竹坑辦公室調查，據悉是涉及協助在逃人士鍾劍華的案件。上午10時，鍾庭耀被帶到南滙廣場香港民研辦公室協助調查。及至傍晚6時許，國安處人員從辦公室檢走一批文件，鍾庭耀及兩名民研職員由探員陪同下離開，登上警方車輛，被帶返警署助查，暫時仍未獲釋。據知，國安處正追查民研與鍾劍華的聯繫，以及釐清鍾庭耀及民研有否向逃犯鍾劍華提供資金及查找勾結外國勢力的證據。

大埔乘客拒摺起嬰兒車上巴士疑推車長 九巴：對暴力行為予以譴責

大埔昨日有九巴車長遇襲。一名女車長在大埔中心巴士總站，疑因勸阻男乘客將嬰兒車直接枱上巴士不果，被對方施襲。巴士公司回覆稱，該名乘客兩度欲登車被阻，涉嫌推跌女車長致受傷。九巴對有關暴力行為予以譴責，強調車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。

緬甸詐騙營｜24歲港女疑泰國被擄 前日返港 母親透露獲救關鍵

緬甸詐騙營死灰復燃，一名持香港特區護照的24歲女子，上月底聲稱到泰國「做兼職」後失蹤。她的母親後來確認女兒被「賣豬仔」，並遭勒索28,000美元（折合近22萬港元）贖金。事主日前已返回香港。她的母親在小紅書透露，女兒獲救的關鍵是得到民間救援隊的幫助。

陳奕迅取消泰國演唱會 疑園區作戰計劃曝光：很多傻白甜，要把握

陳奕迅原定下月22日在泰國曼谷舉行演唱會宣布取消，官方聲明稱是「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題」。其後內地網絡傳出多張聊天截圖，疑似有電詐集團「經理」制訂滲透陳奕迅粉絲「作戰計劃」，更聲稱「來泰國看演唱會的傻白甜很多，既有年輕漂亮的女孩兒，也有富貴多金的男人，咱們一定要把握住這個機會，多進貨，大家都過個好年」。

著名反詐博主：男模楊澤琪身處妙瓦底恒升園區將獲釋 不需付贖金

內地25歲男模特兒楊澤琪的家人近日在微博求助，稱楊澤琪於去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。曾被誘騙至緬北的內地著名反電詐博主郝振東昨日（12日）表示，楊澤琪現正身處緬甸妙瓦底「恒升園區」，將在近日獲釋。

兩餸飯始祖「源興美食」將結業 少東YouTuber熊仔頭：與金錢無關

YouTuber熊仔頭父母經營、位於西九龍中心的「源興美食」即將結業，實際最後營業日待定。此店早於1999年便開始經營現時大受歡迎的兩餸飯，有食客稱初時「20蚊4餸飯」，被譽爲兩餸飯始祖。店舖負責人鄭先生今日（13日)受訪時解釋，他已年屆70歲，健康已不足以支撐店舖的繁重工作，故決定結業。其子「熊仔頭」近日拍片指結業決定與金錢無關，並稱有意頂手該店人士可聯絡老闆娘。