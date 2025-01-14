南丫海難死因研訊　家屬擬傳召海事專家作供　4.3或須再作預審

2012年南丫海難造成39人死亡，部份家屬向法庭申請召開死因研訊，其中兩人前年獲上訴庭裁定得直，並下令召開死因研訊。死因庭今(14日)於西九龍裁判法院進行第3次研訊前檢討。死因研訊將按原定計劃於2025年5月6日召開，預計需時60天，聆訊將不設陪審團。據了解，死因庭將視乎情況，或於4月3日召開第4次訊前研討。據悉，家屬入稟傳召一位海外的海事建築師作為專家證人，就南丫四號的水密門、水密門對生存機率的影響以及加裝鎮流器等的議題作供。此外，死因庭亦會就豁免限速等議題傳召專家作供。



南丫海難死因聆訊將於西九龍法院舉行。

39 名遇難者為區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、IE、HWIE WENDY、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。他們於2012年10月1日晚，在南丫島對出海上遇難。

死因庭原定不會召開研訊，3名死者家屬於2022年6月入稟高等法院要求召開，直至前年上訴得直，上訴庭下令召開死因聆訊。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012