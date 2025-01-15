蛇年｜過江龍湊湊火鍋擬逆市擴張兩店　新春訂座一日已收10多訂單

主打台式麻辣火鍋的過江龍「湊湊火鍋．茶憩」早於2019年攻港，歷經新冠疫情、港人北上熱潮，以及同類型對手的激烈競爭，也無阻擴張的步伐，目前已開設12間門店。其集團營運副總監賴賴遠城今日（15日）接受《香港01》訪問時，便透露吸客的一招半式，例如考慮到港人的飲食習慣，特地製作多款湯底迎合香港市場，包括深受女性熱愛的花膠雞湯。



新春將至，他表示官網昨日推出早鳥訂座優惠，一日已收到10多枱訂座，預料年初一至年初三滿座。他並透露，下半年若有合適的選址，或考慮再開一至兩間店。



疫後大批內地餐飲品牌攻港 負責人︰做好自己本份

近年大批過江龍不斷攻港，惟疫情前紮根香港的外地餐飲品牌，面對激烈的競爭，現況又是如何呢？其中主打台式火鍋的「湊湊火鍋．茶憩」於2019年攻港，目前擴展至全港12間門店。該店所屬的呷哺呷哺餐飲集團營運副總監賴遠城表示，由於港人北上熱潮等因素影響，生意恢復進度確實不似如期。

賴遠城觀察到本港餐飲業於近年爆發結業潮，整體經營環境一般，但他強調目前集團的經營狀況穩定，將持續優化環境、服務及食物質素，期望各品牌可構成良性競爭。「餐飲嚟講唔好話咩時代，都會有競爭嘅，對手入嚟阻止唔到，我覺得唯有做好自己本份。」

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特地製作多款湯底迎合港人 花膠雞湯最受女性歡迎

不過香港的火鍋店品牌繁多，究竟應如何脫穎而出？賴遠城指出，雖然湊湊主打台式麻辣火鍋，但會因應各地市場需要調整口味，例如考慮到港人熱愛喝湯，特地製作多款湯底迎合香港市場，包括花膠雞湯及蟹粉黃魚湯等，當中前者更深受女性顧客歡迎。

「台式麻辣鍋我哋內部稱之為溫柔麻辣，其實佢唔辣嘅，你唔好聽到佢麻辣鍋以為好辣，其實佢係BB辣、微辣。當然希望香港多啲人食到，所以我哋特登將個辣度調低啲，適合香港人口味，入面都係有啲鴨血、豆腐、藥材去熬出嚟。」

呷哺呷哺餐飲集團營運副總監賴遠城。（歐陽德浩攝）

去年聖誕生意額不如2023年︰只能形容為穩定

聖誕長假不久前結束，賴遠城表示，雖然每間門店大排長龍，全日每枱約3.5至4輪，其中尖沙咀K11 MUSEA分店接待最多內地旅客，佔顧客量的四成，但聖誕生意額仍然不如2023年，只能形容為穩定。他並指，湊湊更特別因應新春推出「金蛇獻福」系列鍋底，官網昨日推出早鳥訂座優惠，僅一日已收到10多枱訂座，預料年初一至年初三滿座。

被問到未來的計劃，賴遠城透露下半年若有合適的選址，或考慮再開一至兩間店。「湊湊𠵱家喺香港12間分店，成功又未到囉，仍需繼續努力。」