教育及職業博覽介紹逾50公僕職系　楊何蓓茵鼓勵青年投身政府

公務員事務局周四（1月16日）起一連四日在灣仔會展的「教育及職業博覽2025」設置展區，介紹超過50個政府職系的工作，提供公務員招聘資訊。公務員事務局局長楊何蓓茵同日參觀攤位，與現場學生傾談，並鼓勵有志服務社會的青年投身政府工作，為建設香港出一分力。



+ 1

這次展覽除介紹不同政府職系的工作和招聘資訊，亦會舉辦16場「認識公務員職系講座」，由不同部門代表分享他們的日常工作，並即場回答參觀者提問。

香港警隊攤位並安排即場警員小組面試，成功通過者如3個月內正式投考警隊，可獲豁免相關考核，現場並設有鐳射槍射撃體驗。

楊何蓓茵參與了其中一場「認識公務員職系講座」，觀看香港電台人員向學生介紹助理節目主任職系的工作。

教育局局長蔡若蓮同日也到場參觀，教育局的攤位介紹中小學教師、督學、專責教育主任和官立學校言語治療主任等職系。