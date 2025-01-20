消費降級有商機　荃灣吉舖空置逾14年　內地平價超市承租變旺場

本港經濟低迷，各區空置舖位比比皆是。荃灣大河道一個舖位空置了約14年「逆市」破，2024年底由一間珠海超市承租，帶旺店舖所在的轉角位。

有市民表示留意到多了主打平價的店舖開張，又對此表示歡迎，「最後得益嘅都係市民」；如香港與內地物價相若，定會多留港消費。



荃灣大河道一個舖位空置了約14年，2024年底由內地珠海超市「鮮一街」承租，帶旺店舖所在的轉角位。（吳美松攝）

舖位2011年起一直招租

記者上周六（18日）到荃灣大河道一帶視察，發現不少「吉舖」仍未成功出租，有些空置舖位去年已在招租。近大河道麥當勞的一個轉角舖位，去年底就由珠海超市「鮮一街食材超市」承租，主要售賣鮮肉、疏菜及水果等。翻查Google地圖，該舖位2009年時仍有租戶，但由2011年起便一直招租。鮮一街店員指，他們開業只一個多月。

《香港01》記者致電地產代理商查詢，對方稱不清楚業主未有租出鋪位的原因，但指該舖位人流旺，地產代理未有再答租金等問題。

街坊顧客：平價店舖市民得益 人人都想買平嘢㗎啦

現場可見，鮮一街頗受歡迎，肉類及生果比較多街坊購買，然後是蔬菜。街坊蒲先生就在鮮一街買了一袋蘋果，他表示留意到市面上多了一些主打廉價貨品的商舖，如鮮一街就較街市便宜，他對此表示歡迎，因為多了平價店舖得益的只會是市民，又指「人人都想買平嘢㗎啦」。

另一顧客鍾小姐就在鮮一街買了豬肉及一個柚子，她表示不知道鮮一街來自內地，又指「街市（貨物）咪又係內地嚟，邊度平咪去邊度買」。她有北上消費的習慣，認為如果多一些貨物價格較低廉的店舖，定會多在港消費，因為北上有車費及時間等成本。她又補充指，平日也會優先在港消費。

蒲先生就在鮮一街買了一袋蘋果，他表示留意到市面上多了一些主打廉價貨品的商舖。（吳美松攝）

鮮一街並非唯一一間進駐荃灣的內地平價超市，在荃灣安榮街的「鮮多多生活超市」比鮮一街更早開業，前身為連鎖化妝品店卓悅。