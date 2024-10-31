內地平價超市HotMaxx好特賣攻港　19萬租葵芳匯、設租金分成一成

內地平價超市好特賣HotMaxx攻港一個月，在港已開設多達三間分店，該品牌於葵芳商場葵芳匯的地下單邊舖於周一(28日)開張。據代理消息，該舖位每月租金約19萬元，另設俗稱分成的營業額提成租金（Turnover Rent），預計佔營業額約12至14%。



據地產代理消息，上述舖位為葵芳匯地下3號及4號舖位，面積分別約646平方呎及382平方呎，合共約1,028平方呎。該舖位早前曾由藥房承租，於2019年8月至2021年11月期間月租約21.62萬元，其後一度減租至18.8萬元。

提成租金佔營業額約12至14% 新租約至2027年9月底

據了解，該舖位於今年年中交吉，當時業主曾提價至25萬元放租。惟最終由內地平價超市好特賣HotMaxx進駐，市傳基本月租約19萬元，呎租約185元。

另外，租約再加入俗稱分成的營業額提成租金（Turnover Rent），預計佔營業額約12至14%。據悉，該舖新租約期至2027年9月底。

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八罐裝可口可樂僅20元、平均每罐2.5元 平過大型超市

內地平價超市好特賣HotMaxx近期大受歡迎，店內不少貨品較本地兩間連鎖超市百佳和惠康更低，其中HotMaxx所銷售的八罐裝可口可樂，單件價計僅20元，HotMaxx比兩集團單一價約40元便宜一半，平均每罐可口可樂僅2.5元。

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華潤隆地今年初3.1億購葵芳匯商場

翻查資料，該商場葵芳匯原由資深投資者羅守輝持有，不過在今年2024年1月份，商場以約3.1億元轉售予華潤旗下華潤隆地，當時華潤隆地回覆《香港01》表示，集團認為目前香港零售舖位回報已處於合理水平，未來會繼續投資本地房地產物業，又指集團對香港長遠發展有信心，會繼續支持香港發展。

商場每月收租約157萬

據悉，該商場總建築面積約 21,664 平方呎，呎價約14,309元。物業零售基座佔地四層，每層建築面積約5,297至5,677平方呎不等，11個舖位已全數承租，租戶包括食肆、銀行、健身中心等。物業外牆裝有多塊大型廣告板，提升廣告效益。

該巨舖位處大單邊，物業由地下及1至3樓均全數100%獲承租，涉及13個租戶，包括銀行、食肆、健身中心等，每月總租金收入約157萬元。