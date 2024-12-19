創科實業聯合創辦人鍾志平入市　1100萬買柯達大廈　創13年新低

本港整體工商物業市場調整，部分物業叫價回落。當中北角柯達大廈二期22樓一伙逾2,100平方呎單位新近以1,100萬元沽出，呎價約5,218元，創13年新低。至於，新買家為工業家鍾志平及其夫人李愛琼。



中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次成交為北角柯達大廈二期22樓05室，建築面積約2,108平方呎，新近以1,100萬元沽出，呎價僅約5,218元，創13年新低。至於，新買家為香港工業家鍾志平及其夫人李愛琼，是次入市以私人名義買入。

呎價5128元較高峰折讓逾46%

梁錦和又指，柯達大廈二期過去十年間的成交呎價介乎在7,000至9,700元間；是次成交呎價僅約5,218元，相比起2021年該廈高峰期時錄得的9,732元高位折讓逾46%。

北角渣華道321號柯達大廈。

交吉形式易手 上手31年大賺489萬元

據知，該單位以交吉形式易手，由於前業主已付容忍費（俗稱補Waiver），故單位可作寫字樓用途，租金叫價亦可較一般單位為高，預料可以呎租17至18元叫價放租，新買家約有4厘租金回報。

至於，原業主於1993年以約611萬元購入，持貨至今31年，是次轉手帳面獲利約489萬元，單位期內升幅約80%。

鍾志平屬創科實業創辦人之一 05年委任為太平紳士

鍾志平為香港工業家和企業家，於電子及電器行業擁有逾40年經驗，屬創科實業（0669）聯合創辦人，於2005年獲委任為太平紳士，2017年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。曾任香港工業總會主席、職業訓練局主席以及香港理工大學顧問委員會主席及校董會副主席。