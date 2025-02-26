黎智英受盤問．二｜黎認是反修例運動的領袖之一　亦認有關心初選

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》勾結外國勢力，指他利用其名下媒體發布煽動言論案續審，控方在盤問之初，追問黎與美台高官的關係，又指他自2019年3至4月起，擬開始部署利用修訂《逃犯條例》的爭議，展開國際遊說，促美國制裁中港官員。



控方就黎與「重光團隊」的關係作盤問時，質疑黎辯稱接觸勇武是想他們減少暴力的說法，認為黎的實質目的，是想利用重光團隊，繼續其遊說工作。又質疑黎辯稱對民主派2020年的初選並不關心說法，並引述黎的電話訊息，反證黎曾多番追問進度，可見黎十分關心初選。



黎在盤問下承認是反修例運動的領袖之一，他在主控與法官追問下，亦認有關心初選，但強調他沒有參與組織初選。黎又重申對陳梓華等用重光團隊作的國際遊說工作並不知情，又指陳梓華無為他做過甚麼事，反而他為陳做了很多。



黎智英在盤問下承認是反修例運動的領袖之一。（資料圖片/盧翊銘攝）

指黎未有平息暴力之意

控方先就黎對平息暴力的說法提出質疑。黎在自辯時曾稱，他在2019年9月與「重光團隊」的成員陳梓華見面時，是想透過陳減少勇武派的暴力程度。但控方指，黎在同月9日的一篇文章中卻歌頌勇武派青年，更指他們為保護香港不惜犧牲性命。控方質疑黎與陳見面目的，並無平息勇武之意，黎否認。

與陳對談少提勇武

控方又指，2019年11月，美國前駐港領事郭明瀚向黎發訊息，提到要取得政治力量，現在目標是立法會選舉，認為應減少暴力。而黎又聲稱聯絡陳梓華，是要平息勇武派，但他於2020年和陳的訊息對話中，問對方是否想和「香港監察」創辦人羅傑斯見面。控方質疑此事和平息勇武派無關， 又問是否因為羅傑斯要求制裁香港，才作出介紹。黎否認說法，又稱與陳對話不會每句都談勇武。

黎承認是反修例運動領袖之一

控方又指，黎的助手Mark Simon曾向黎透露，美國白宮有留意香港的區議會選舉，想聽「資深人物」和意見領袖的看法。黎否認是意見領袖，但認是反修例運動的領袖之一，因他有一間報館，會表達意見。

陳梓華(圖)作供時曾透露有向黎智英提及民主派初選的事。(資料圖片)

控方指黎智英(左)的電話訊息顯示，黎曾不止一次向民主黨的李永達(右)詢問初選的進度，黎在控方再三追問下，認關心初選，但強調沒有參與組織。(資料圖片／盧翊銘攝)

聲稱不關注初選又追問進度

對於黎聲稱他不關心初選，控方指出黎一連串的訊息，包括在2019年12月他曾與李永達等人談及初選用網上投票的安排，翌月其「徒弟」李兆富向黎報告供應商就投票系統報價8萬美元。控方認為黎似乎有關注初選。黎卻稱只在泛民飯局聽時聽到人討論，又指網上投票是其徒弟提議，最終也沒有用該報了價的系統。

黎終認關注初選但強調無參與組織

控方續追問指，黎在2020年2月主動向李永達跟進初選情況；同月26日，陳梓華向黎提及黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉等人不想被初選約束；同年3月，黎又向李永達稱覺得初選進度慢。基於這些訊息，控方質疑，若黎不關心，怎會不斷追問進度。黎在主控及法官多番追問下，終同意他是關心初選，但強調他沒有參與初選。

黎智英辯稱對「攬炒巴」劉祖廸所知不多，甚至不知其政見，但控方指《蘋果日報》曾多次報道劉的遊說工作。（資料圖片/路透社）

黎稱與攬炒巴劉祖廸所知不多

對於「重光團隊」另一成員「攬炒巴」劉祖廸，控方質疑黎並非想劉透過其影響力，協助勇武派建立領導團隊，而是想劉進行國際遊說。黎否認，又稱他以為勇武派都會用「連登」討論區，而劉在「連登」有影響力。黎又稱對劉所知不多，甚至不知其政見，或是否屬「本土派」。

控方認為黎想劉做國際遊說

控方續指出《蘋果日報》曾多次報道「攬炒巴」的海外遊說工作，但無提「攬炒巴」是勇武派，質疑黎知道劉和勇武無關，認為他只是想劉做國際遊說，黎否認說法。

控方質疑黎叫陳梓華繼續抗爭

控方又問提黎與「重光團隊」的陳梓華的關係，提到兩人在《國安法》生效前的一次訊息對話中，兩人討論《國安法》將在港生效。陳在訊息表示，擔心黎等人的安全，黎回覆陳，稱：「不必擔心個人安全，一旦參加爭取自由的抗爭，人們就準備好抗爭到最後。」

控方指黎智英《國安法》後仍叫陳梓華(圖)繼續抗爭，黎卻稱陳是成年人，應該知自己要如何做。(資料圖片)

送贈離岸公司並非為獎勵遊說工作

控方質疑黎叫陳在《國安法》後繼續抗爭，黎稱他只在安慰陳。控方問黎為何不叫陳勿違《國安法》，黎指陳已成年，應知要做什麼，又說：「我又不是他爸爸。」控方又指黎向陳送贈一間離岸公司，質疑是獎勵陳參與國際遊說：黎即回應指陳沒為他做過什麼，但他們卻為陳做了很多，重申他不知道陳的國際遊說工作。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號： HCCC 51/2022

黎智英受盤問

黎智英自辯撮要