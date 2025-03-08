黎智英受盤問．三｜被指用媒體抹黑政府　黎稱無能力令百萬人上街

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》勾結外國勢力，及指他利用其名下媒體發布煽動言論案，控方盤問過黎的國際人脈，及他與重光團隊等關係後，在最後部份的盤問，集中就黎如何利用他旗下的媒體，及主持的節目去發布煽動言論。



控方引述大量《蘋果日報》的文章，及黎主持節目的內容，指黎不斷以不實言論散播恐懼，藉以抹黑中港政府，誤導大眾，令人厭惡中港政府，甚至《國安法》生效後，仍不斷促請美國制裁中港官員。



黎否認其言論在抹黑中港政府，又稱他在《國安法》生效後或有打「擦邊球」談風險話題，但無刻意違法，更稱：「不要認為我是白痴和傻仔。」他又否認誤導大眾，並稱無影響力能令百萬人上街。



黎智英在1995年6月20日創辦《蘋果日報》，控方指黎在2019年4月在其文章指反修例後傳媒無得做。（資料圖片）

指黎造謠指傳媒無得做

控方就黎與《蘋果日報》的運作盤問，指黎在反修例事件中傳播恐懼，如黎在2019年4月，一篇有關黎參與反修例遊行的文章提到：「傳媒冇得做架，你話報道大陸新聞，佢話你揭國家機密……又話你顛覆國家安全…..」主控指修例事件與新聞自由無關，認為黎在誤導公眾，認為黎煽動他人憎恨中港政府。黎指控方：「一派胡言。」

將修例與監控混為一談

控方續指，黎同月的另一文《請站出來保住最後防線》寫道：「《逃犯條例》修訂可能與你無關，….你即使無罪也變成待宰的羔羊。….現在大陸對人民的嚴苛監控，也會在我們膽怯噤如寒蟬下慢慢地在港進行……」控方指修例和監控無關，黎卻在文章中混為一談，黎稱那是其推測，否認在傳播恐懼。

叫高層考慮如何令更多人遊行

控方又指，黎在2019年4月曾向壹傳媒行政總裁張劍虹及陳沛敏等發訊息，覺當時情況「太靜」，叫他們想想如何可令更多人上街。黎否認這是編採指示，只是叫他們考慮如何令更多人遊行。

黎智英自辯時稱對袁弓夷於2020年5月於《蘋果日報》網上發布的影片不太知情，但控方發現黎與袁期間曾有訊息交流。（蘋果動新聞）

控方又指，袁弓夷的女兒袁彌明曾向黎發送其父所發片段的謄本。(資料圖片)

質疑黎知袁弓夷影片內容

控方又就《蘋果日報》曾發布袁弓夷的影片作盤問，黎自辯時稱不知內容，但控方指黎手機訊息顯示，袁弓夷拍片曾在訊息向黎稱提及會講的內容，袁的女兒袁彌明亦有向黎發送其父影片的謄本，該謄本有提要求美向中共機構作出制裁。黎稱他當時記錯內容。

控方續指，因袁的片反應好，袁彌明再發訊息予黎，指其父有意拍另一片，黎安排動新聞主管張志偉協助，張有把影片截圖給黎。黎稱他只是粗略看過截圖，沒有關心影片。控方指袁的影片符合黎的目標，黎重申無留意該片。

國安法後仍有文章提制裁

控方又引述《蘋果日報》於2020年7月起，即《國安法》生效後的評論文章，署名「一劍飄塵」作家同月18日有文章標題為〈美國會制裁林鄭月娥嗎？〉的文章，內容提及制裁。黎稱沒看過該文，也不知曾在英文版出現。法官質疑黎曾提醒下屬不要違法，為何其下屬會讓該文章刊登。黎稱信評論版編輯楊清奇會把關，認為楊不小心，看漏當中的內容。

控方追問網上版總編輯羅偉光也不小心？黎稱是，又指編輯或認為文章講述以往的制裁，不屬提倡制裁，故認為可以刊登。控方問，會否編採都有共識要出該文章，黎說出版一篇文章不需共識。

控方指黎智英曾指示英文版執行總編輯馮偉光要發布那些文章。（魯嘉裕攝）

要英文版總編刊出文章

控方又指，根據黎的手機訊息，他有向英文版總編輯馮偉光追問某篇報道，又叫馮要盡快出版。黎稱這不是編採指示，只是向員工推介，因當時英文版剛推出，想向馮提議適合的題材。

歌頌屠龍小隊

控方續指，《蘋果日報》在報道「屠龍小隊」時，曾形容該小隊是：「真正走在最前線，無畏無懼的示威者…」似歌頌「屠龍」的行為。黎否認，指報道非主張他人為「無畏無懼的示威者」，他亦反對「全民勇武」。控方又指，黎在文章〈我們堅持下去，才有希望〉表示勇武派應組織領袖團隊，有了領袖團隊便有了原則和勇武的底線，認為黎想勇武派維持某程度的暴力，黎指說法無中生有，指控方浪費時間。

指中共加強對學生洗腦

控方又指，黎在〈2020年和勇繼續一起撐下去〉一文，提到：「中共加強對學生換頭洗腦…」，指其說法並無基礎，黎回應稱自願下愛國是高尚，若透過教育強迫他人愛國，並把國家置於人民之上，便是錯誤。他又指「洗腦」是他在內地的經驗而作出的推測，他希望讀者會警愓。

指香港會成為無法治的大陸城市

控方繼而引述黎的文章，其中一篇刊於2020年6月14日，題為〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉的文章，指《國安法》令香港變成沒有法治的大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營。控方指黎的說法並無基礎，黎卻反問主控官：現在是否仍有人能講真話？法官杜麗冰即提醒不要在法庭發表政治言論，黎否認自己發表政治言論，又解釋自己的說法是聽聞而來，最終亦有發生。

藉評論國安法操控公眾情緒

控方又指，黎曾在文章質疑律政司指《國安法》不設追溯期是謊言，又指勾結外國勢力是叛國，可以槍斃，認為黎是意圖操控公眾情緒，黎否認，但承認有些說法並無基礎。

國安法後評論文章續提制裁

控方引述數篇《國安法》生效後，《蘋果日報》刊登署名「一劍飄塵」作家的文章，內容均有提倡外國對中國採敵對行動， 稱：「香港作為國際三大金融中心之一，在遭受中共及林鄭月娥之流邪惡摧殘的今天，如果被美國實施金融制裁，讓邪惡受到懲罰，算不算惡有惡報呢？」

黎稱這是作者的意見，他准許很多文章刊登，不等於他要就他們的言論負責，他沒有叫員工把文章「下架」，因為他不涉編採工作。黎又稱他雖然是《蘋果》的老闆，但不代表他知道公司內每一件事。

黎智英稱他雖然是《蘋果》的老闆，但不代表他知道公司內每一件事。。（盧翊銘攝）

找海外作家免被捕風險

控方指，黎2020年5月成立《蘋果日報》英文版，是想爭取國際支持，以懲中港官員，英文版續有評論文章提制裁，認為黎找居海外作家撰文，因他們不擔心被捕。黎否認，重申是想國際社會關注香港的事；又稱他有找本地作家，但找不到，因《國安法》後很多作家不清楚「紅線」而停供稿。

在直播節目上自稱香港人

控方又指，黎在其直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」中提及他被捕及被上手銬的事跟中共相關，認為黎在散播恐懼，黎稱自覺因政治被捕，否認散播恐懼。黎又曾在節目中自稱：「我是香港人。」遭法官追問指大家都是黃皮膚的中國人。黎後來澄清，他的意思是他不是指中國內地人，他是指香港中國人。

形容林鄭是惡魔

控方又指黎在其節目中指林鄭是「真正惡魔」，是要引起他人對政府及官員的憎恨，黎承認屬人身攻擊，法官問他為何要這樣做而不批評其表現，黎稱林鄭的表現正源於她是什麼人。控方又質疑黎在文中稱林鄭是「真正惡魔」等，卻沒有道出中港政府的不足，讓政府改善，認為他只在挑動他人對兩地政府的憎恨，黎否認，並稱他作批評是想讓政府知道人民的想法。

鼓催繼續戰鬥

控方指黎在2020年8至9月，無論在其節目，或是文章，都有多番提及「繼續戰鬥」，及指《蘋果日報》會「照常運作」。黎稱他們不是犯罪公司，但承認在《國安法》下的處境危險，控方質疑黎是否叫編採用原本方式採訪報道，黎否認，並稱這等同自殺。

控方指黎曾在文章提到他面對《國安法》的態度：「我不走，煮到來就食…..」等，但指黎沒有提醒他人勿違《國安法》，黎反問：「這是我的責任嗎？」還是要他寫：「你不要違法、你不要違法……」

黎認《國安法》後打擦邊球

但控方指黎在《國安法》生效後，曾在受訪時稱「會再做相同的事」。黎承認當時不知道「紅線」，在節目和外國政要對談有風險，但為爭取自由，像打「擦邊球」般繼續主持節目，但否認會繼續做違《國安法》的事，並說：「不要認為我是白痴和傻仔。」

質疑黎爭取美國利益而非香港利益

黎又同意他在其直播節目中，主張中美貿易談判時，要把香港的自由法治等問題掛勾，控方指這屬對中港的敵對行為，黎不認同，並強調他關心人權等問題，認為這樣做非常重要。控方指，黎雖曾稱反對美國取消對港的特別待遇，後來又改變想法，認為此舉或令中國更易答應美國要求。黎稱他是基於當時情況而說，當時亦無想得太遠。控方指黎不是爭取香港的利益，而是為美國爭取利益，黎否認，強調他在爭取香港的自由。

黎稱無影響力能令百萬人上街

控方又指黎於2019年7月訪美期間，曾在訪問指香港政府以引渡謀殺案疑犯為籍口，修訂《逃犯條例》，真正目的是要把政權的敵人送返內地，控方指黎在誤導觀眾。黎否認誤導，又稱若只針對謀殺案疑犯，不會有百萬人上街。法官問會否該百萬人也和黎一樣有誤解，黎不同意，有法官問，該百萬人或聽從黎的說法，黎說他沒有如此影響力。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英受盤問

黎智英自辯