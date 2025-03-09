黎智英受盤問．四｜盤問25日經常唇槍舌劍 法官也稱被搞亂了
壹傳媒主席黎智英涉勾結外國勢力，被控違反《國安法》的案件，在黎接受控方盤問的25日中，黎被主控官周天行多天盤問，兩人不時擦出火花，多次出現唇槍舌劍場面，經常你一言，我一語，尤其當控方反覆追問同一議題，黎便開始按耐不住，無正面回答，甚至讚主控官「有創意」。法官杜麗冰多次出手調庭，提醒黎要答問題。
然而黎又不止一次自稱是「政治犯」，又自稱「香港人」，杜官想澄清及了解下，也發展成討論，有次更連另一法官李運騰也稱被搞亂了，最後由他終止了話題。
黎智英案控辯雙方已完成舉證，並已定於2025年8月14日進行結案陳避，料需時8天。
遭反覆盤問美對台問題讚主控有創意
控方指黎鼓催美國對台的軍事支持時，對黎反覆追問，又指黎的兩名美前軍官顧問也有相同看法，黎禁不住說：「周先生，你似乎對真相不很在意，你真有創意。」
周回應：「不，我只是根據記錄提問。」
黎：「你都幾隨意，作為檢控官，真的很出色。」
周之後再問類似問題，黎忍不住說：「我不會回應那些你塞落我口的話。」
法官杜麗冰唯有出手，重覆向黎問主控官所提的問題，黎才回應：不同意。
被質疑說謊黎突自稱政治犯
此外，控方就《蘋果日報》英文版提問時，指黎聲稱不知他的文章會被譯成英文，但黎與同事的訊息卻提及相關的事，黎即稱他忽略了訊息，又說：「你要知道，我的文章被翻譯成英文不是罪，但我在法庭說謊卻是罪，你覺得我會把合法的事變成非法，從以令自己有罪，以證明我不僅是個政治犯，還是個白痴？」
法官杜麗冰聞言即澄清說：「你不是政治犯，你在這裡面對刑事指控。」
黎說：「你可以有你的觀點，我也可以有我的觀點。」
杜官再稱：「我是向你強調這一點。」
黎說：「你可以向我建議，但你不能把觀點強加諸於我身上。」
杜厲聲說：「我正向你指出真相，這裏是刑事法庭，你與政治無關…你持有相同觀點與否，這就是事實和現實。黎先生！你想把政治帶入法庭，你不被允許這樣做！」
黎卻笑稱：「明白，明白。」
審訊翌日繼續時，法官杜麗冰再主動提及這事，並說：「我想澄清一下，本案被告發言時兩度自稱政治犯。在這法庭上，我們只會根據我們聽到的證據，以及與指控有關的法律來裁決案件。無論一個人的政治傾向如何，都應留在法庭之外。法律面前人人平等，所有來到法庭的人都是平等，都有權獲得公平審訊。這就是我想說的話。」
主控官周天行聽罷向黎說：「黎先生，你明白杜法官的說話嗎？」
黎沒有回應，周再問黎：「你明白，對嗎？」
黎只說：「請繼續。」
指控方捏造事實也同樣浪費時間
控方指黎談及暴力的文章時，曾提到示威面對警方，難免有暴力行為，質疑黎其實想向讀者煽動暴力，黎即回應：「我不知道你從哪裏看到（煽動暴力），我是說要有原則及底線。」又指控方在捏造。
控方叫黎只需回答是或否，並叫黎不要浪費時間，黎回應說：「我為你最好不要浪費時間捏造事實。」
法官李運騰見狀亦忍不住出手，並說：「不要再爭論了，這會由法庭裁斷。」又叫黎回應控方問題。
黎便說：「對唔住。」控方再指黎藉文章意圖令人對中央及香港政府仇恨、蔑視或不滿。黎再稱不同意。
盤問突變辯論黎是香港人還是中國人
控方指黎曾在其目「Live chat with Jimmy Lai」說過：「獨裁政權奪走了我們的自由和法治……我們不想建立自己的國家，我們有自己的國家。我們只是想擺脫獨裁，成為我們所愛國家的自由人民。」控方質疑黎是否想擺脫中共，黎否認，但又指中共是獨裁，但認為香港擺脫不到中共。
之後雙方持續在「擺脫獨裁」及「擺脫中共」中爭持，黎說：「我們不能擺脫中共，因為我們是香港人。」又說：「中國與我們無關。」
杜官聞言亦不禁問黎：「你所指的獨裁是中共？」
黎再解，他指中共是獨裁，但他在節目中所指的「獨裁」並不是指中共。
杜官再追問下，黎說：「只有中國人民才能擺脫中共，我們是香港人。」杜官便說：「我們是中國人。」黎又回應稱：「我們是香港人，因為一國兩制。」
杜官稱：「你的皮膚是黃色的嗎？」
黎回答：「就是因為我黃皮膚，就被認定為中國人？」
杜官向黎說：「你是中國人。」
黎回答：「不，我是香港人。」
法官李運騰亦加入並說：「但黎先生，你之前說過你不同意香港獨立？」
黎回答：「是，但我同意一國兩制。」
李官說：「我完全被混亂了。」
黎再說：「我同意一國兩制。」
最後李官說：「我認為不要再深究下去。」然後結束了這話題。
黎翌日開庭主動要求就中國人或香港人言論澄清，他之前稱不是中國人，其實是想指他不是中國內地人（Mainland Chinese），而是香港中國人（Hong Kong Chinese），又說：「中國作為我的國家，我愛中國，但不愛中國政府。」
爭辯下Hello kitty也被搬出
黎在一篇談及拜登政策的文章中寫道：「拜登的『山人自有妙計』，便是孤立中共⋯⋯⋯」控方認為黎在建議美國遏制中國勢力，如科技禁運等，黎稱他沒有說過，控方卻反覆指黎在要求外國對中國實施制裁及敵對行動。
黎重申他只是在分析拜登的政策，控方再要黎回答是與否，黎說：「如果這也算是制裁和敵對活動，就算文章是說Hello Kitty，你也可以問同樣問題。」
杜官見二人又再爭持不下，便向黎說，如他繼續這樣回答問題，或許明年大家仍會在這裡。
黎便說：「OK，不。」
杜官又稱，控方只是指出案情，黎回答同意與否便能加快進度。黎再表示明白。
控方續指黎的文章煽動針對香港及中央政府的仇恨、激使香港居民循非法手段改變現有合法制度、煽動不守法；黎一概回答不同意。
4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。
案件編號：HCCC 51/2022