藍罐曲奇．開箱實測｜市售$59「上海版」　與港澳版7處不同疑縮水

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】葵芳有超市以59元發售600克裝、稱丹麥進口的藍罐曲奇，由上海一間公司代理。港澳版並沒有600克裝，最接近的僅得681克。兩個版本的鐵罐設計、排版只有細微差別。罐內5款曲奇相同，同樣有90件曲奇，惟疑似上海版的曲奇每塊較小。



疑似上海版是假貨還是水貨，香港進口商回覆指該葵芳超市並非香港藍罐的指定零售點，而600克禮袋裝亦非港澳地區貨品。至於近日有街坊於葵涌邨藥材舖買到疑似假丹麥藍罐牛油曲奇，港九藥房總商會張德榮表示，以往臨近新年會有「行街」代理兜售賀年禮品，貨源或來自越南等地，售價較在香港入貨便宜兩至三成，相對難追查貨物來源。



內地攻港超市「HotMaxx好特賣」葵芳分店以59元出售600克裝「丹麥藍罐曲奇」。（譚曉彤攝）

HotMaxx $59有售 差別一：港澳版沒600克裝

內地攻港超市「HotMaxx好特賣」的葵芳分店，近日以59元優惠價出售「丹麥藍罐曲奇」。貨盒上註明原產國為丹麥，最佳食用日期已過，為今月14日。付款時，店員將曲奇放在紙袋內。紙袋以英文及簡體字標明「丹麥原產」及「丹麥原裝進口」。

同區的連鎖超級市場並沒有出售600克裝的藍罐曲奇，只有454克、681克和908克裝的藍罐曲奇，分別售65元、105元和108元。相較之下，HotMaxx出售的最便宜，平均每克售1仙。

差別二：港澳版附紙盒 $59版僅有紙袋

59元的「丹麥藍罐曲奇」只有紙袋，沒有紙盒。超市購得的丹麥藍罐曲奇則附有紙盒，標明原產國是丹麥，又列明零售商只獲授權於香港和澳門銷售，「不得轉售至中國內地」。

港澳版「丹麥藍罐曲奇」放在紙盒內，而賣59元的「丹麥藍罐曲奇」則放紙袋，沒有紙盒，紙袋以英文及簡體字標明「丹麥原產」及「丹麥原裝進口」。（譚曉彤攝）

記者開箱實測兩罐港澳版的丹麥藍罐曲奇，分別為908克和681克，以及未知是否正貨的售59元的600克裝。（李振邦攝）

差別三：59元版代理商於上海

59元的曲奇，罐底標籤稱原產國同樣為丹麥，代理商為藍罐（上海）管理有限公司，地址同樣為上海。香港的進口商是位於觀塘的丹麥藍罐曲奇有限公司，公司網站上「聯絡我們」版面亦有列出藍罐（上海）管理有限公司，惟地址與59元曲奇的罐上不同。

59元的曲奇，罐底標籤稱原產國同樣為丹麥，代理商為藍罐（上海）管理有限公司，地址同樣為上海。（譚曉彤攝）

差別四：港澳版含加侖子 上海版為無核葡萄乾

疑似上海版與港澳版的材料相若，僅部份用字不同，例如牛油寫成黃油。港澳版成份有加侖子（currants），疑似上海版則為無核葡萄乾。

港澳版的丹麥藍罐曲奇，紙盒標明不得轉售至中國內地。材料方面，港澳版含加侖子，上海版則為無核葡萄乾。(譚曉彤攝)

差別五：鐵罐設計大致相同 僅一處排版不一

兩者的鐵罐上的文字、圖片及圖案相同，包括丹麥皇室御用標誌、丹麥國旗等。唯一一處設計不一，是鐵罐側的文字排版。疑似上海版的丹麥地址位於國旗圖案下，港澳版則為右下方，差別細微。

另外，疑似上海版的鐵罐底部印有生產日期及最佳食用日期，港澳版的日期則印在紙盒上。

鐵罐設計大致相同，僅一處排版不一。左為疑似上海版。(譚曉彤攝)

差別六：港澳版牛油紙全英文 上海版中英對照

開罐後，港澳版的908克裝藍罐以一張全白牛油紙蓋面，681克的牛油紙則有圖案及英文字，註明產品以牛油製成、丹麥原產、自2009年起受丹麥女王御用。

疑似上海版的600克裝同樣附有印了圖案的牛油紙，內容相若。除了英文，還有簡體字的註解。

港澳版牛油紙全英文標註，疑似上海版（右）則中英對照。(李振邦攝)

差別七：上海版齊五款曲奇 塊數一樣惟「縮水」

香港進口商指藍罐含五款牛油曲奇，包括雲呢拿圈曲奇、含有加侖子的椰絲曲奇、鄉郊風曲奇、蝴蝶型糖粒曲奇和有砂糖粒鋪面的芬蘭風曲奇。早前葵涌邨街市的藥材舖有售的疑似假貨，沒有含加侖子和砂糖粒的款式。

疑似上海版有齊五款，與港版681克裝一樣有90塊。不過前者疑似「縮水」，每塊的直徑或長濶較短。以蝴蝶型糖粒曲奇為例，港澳版濶約5厘米，疑似上海版的約4.6厘米。

左邊為港澳版曲奇，右邊為疑似上海版的曲奇。相較之下，疑似上海版的較細塊。（譚曉彤攝）

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市面有假貨？香港進口商：正積極了解

59元的藍罐曲奇是正貨、水貨還是假貨，香港市面又是否有假貨流通？香港進口商回覆指HotMaxx好特賣並非指定零售點，600克禮袋裝並非由他們供貨。進口商建議消費者由官方授權渠道購買丹麥藍罐曲奇，包括百佳、惠康等超市、便利店等。

從「真」、「假」對比圖看到，兩者鐵盒外觀極相似，曲奇擺法也相若。（Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）

丹麥藍罐曲奇指定零售點

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