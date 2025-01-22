林卓廷等7人721暴動罪成　林求情稱留下為搜集證據　警曾發函致謝

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，見有白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等，早前全部被裁定暴動罪成，他們今（22日）在區域法院求情。其中林在事件中並無預謀，留在現場是想搜集證據，至他被白衣人襲擊都沒有還手。事後警方更曾發信感謝他舉報嚴重罪行。法官陳廣池將於2月27日判刑。



7名被告：林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控一項暴動罪，指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

林卓廷稱他當日遭白衣人襲擊亦沒有還手。

警務署曾致函感謝林舉報嚴重案件

代表林卓廷的大律師黃錦娟指出，林是無預謀參與，其目的是收集證據，向警方舉報，將白衣人繩之於法。他前往事發地點時，亦無想過會演變成暴動。她稱，當時林有聯絡警方，反映被告希望警方加快力度驅散人群，並呈上一封由警務署發出的信件，信中指出，感謝林盡市民的責任，向警方舉報嚴重案件。

林嘗試降溫被打亦無還擊

黃指出，林在現場有嘗試降溫，當他被人擊中的時候亦無還擊，甚至在閘內有女士被打，林更有嘗試打開緊急門救人但不成功。當時他有盡自己的能力想保護其他人，即使自身有危險和有傷，他仍然盡力保護市民。

本案暴力程度輕微

黃稱，此案的特殊性與大量的暴動案件不同，望法庭接納此案的暴力程度是輕微。林非主導的角色，亦不是在整段關鍵時間參與。當天林從灣仔坐地鐵到元朗，暴動的發生係始料不及，林亦有不停叫人停手及不要動手，惟法官陳廣池指，林的身份令帖文有磁力效應，而「repost」和「resend」亦會做成疊加效應。

法官陳廣池在裁決理由書內放入不少照片，並見當晚元朗站有不少白衣人聚集。(詳看下圖)

法官陳廣池在裁決書內放入不少涉案照片，可見當時元朗站內有不少白衣人。(案件裁決理由書截圖)

法官陳廣池在裁決書內放入不少涉案照片，可見當時元朗站內有不少白衣人。(案件裁決理由書截圖)

法官截圖見林卓廷案發時在現場的情況。(裁決書截圖)

官指白衣人名不見經傳

黃又引述白衣人的案例反駁，惟陳官質疑該白衣人「名不見經傳」，與有社會地位的林不能相提並論。黃反駁指，此案與林的社會地位關係不大，立法會議員的身份不應令林的罪責加重。

林曾向慈善機構捐款逾7.3萬

黃指出，林一直有向不同的慈善機構捐款，如路德會愛心堂、癌症基金、聖雅各福群會、奧比斯和宣明會等，該些機構的性質亦大有不同，總款項超過73000港元。

林對未能照顧家人感內疚

黃亦呈上林撰寫的求情信，指過去幾年對他而言不是容易的日子，最困難的不是在牢獄，而是因他過往的選擇，家人要陪同面對，無法照顧家人才是最內疚的事情。他在信中感謝朋友的支持，特別感謝由中二已認識、一直支持他的内子，會繼續過好每一天，並期待自由嘅一日。他又指出，希望在不太遠嘅日子可以一家團聚，形容父子團聚是「遙遠遙遠飄渺的夢」。林在信中亦引述蘇軾的詩句：「人生到處知何似？應似飛鴻踏雪泥。」惟陳官質疑，被告文筆流暢寫求情信，但毫無悔意。並問林：「同唔同意？」

案發經過：

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次被告稱為案件負上沉重代價

代表第二被告庾家豪的大律師指出，庾無過往的刑事紀錄，在被捕後亦有繼續工作，堅強面對，這5年多面對沉重的壓力，如果可以再選擇，不會再用這個處理方法。庾撰寫的求情信指他為案件已負上沉重代價，並感謝家人的支持。

第三被告因涉事件被解僱

第三被告陳永晞的代表大律師指出，陳原於投資銀行工作，因為此案而被解雇，亦無法繼續在同一行業工作。他很後悔當時無深思熟慮，令妻子父母擔心，以後會奉公守法，望法庭考慮他品性善良，當時只是一時衝動，重犯機會低。

葉很大機會無法恢復社工資格

第四被告葉鑫昇的代表大律師指出，葉是家中唯一經濟支柱，因此案很大機會無法恢復社工資格，並呈上由葉的親友所寫的求情信，均指葉努力上進，是好兒子、好丈夫、好爸爸，望法庭考慮到葉家庭的特殊情況，行使最大的酌情權，有額外的刑期扣減。

其餘被告均稱有悔意及無預謀

第五被告鄺浩林的代表律師指，鄺沒有案底並有悔意，其母親及姐姐均有撰寫求情信，指鄺是好孩子；第六被告尹仲明的代表律師指出，尹沒有預謀參與案件，望法庭接納尹有真誠悔意，重犯機會微乎其微；第七被告楊朗的律師則指出，楊是被激動沖昏頭腦，才作出激動行為，但其良好品格是毋庸置疑，望法庭予以輕判。

官稱在裁決放入146張相前無古人

此外，法官陳廣池開庭時表示，他在裁判理由構思了兩個颱風形成的簡化概念，令人容易明白。他又在裁決理由加入146張相片，形容是「前無古人」的做法，因為相片會令客觀性更清晰，但傳媒似乎很少應用，故他往後每個被告求情，他都會重新播放那些照片。

案件編號：DCCC 1106/2020, 1132/2022