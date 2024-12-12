林卓廷等7人涉721暴動　官指林真正目的是煽風點火　全部被告罪成

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，有白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等，控方指白衣人受挑釁下才往月台施襲，又指林卓廷更曾大叫：「大家千祁唔好退。」指其行為是呼籲更多人與白衣人對峙。林等7人因而被控暴動罪，他們全部否認指控，並辯稱當日曾報警，但警方遲遲未有人來，他們留下並非想擴大聲勢，而是想互相保護大家。案件今(12日)在區域法院裁決，法官陳廣池指林卓廷若是到場監察大可拍片，然而他真正目的是煽風點火，更指林在抽政治油水，裁定林等7名被告全部暴動罪成，保釋被撤銷，旁聽席有家屬哭泣。案件押後至明年1月22日求情，及於2月27日判刑。



7名被告：林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控一項暴動罪，指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

林卓廷當晚曾遭「白衣人」襲擊並有受傷。（資料圖片/鄭榕笛攝）

官指林所發帖文會令更多人入元朗

法官陳廣池在裁決時提到，林卓廷當時為在任立法會議員及區議員，他的政治立場在香港廣為人知，他在面書中上載的三則帖文會造成「磁力效應」，會令當晚事發時入元朗的市民大大增加。

指林真正目的是煽風點火

此外，他又認為林過度高估自己作為立法會議員可以緩和衝突的角色，認為他在事發時的舉動能反映出他正朝相反的方向行事，以他「屢屢向對方（白衣人）說『X街』」為例，質疑他的真正目的是「挑撥白衣人的對質情緒，煽風點火。」

若是監察只需拍片指林在抽政治油水

另外，林事發時曾說：「警察嚟緊，你班X街，拉曬你班X街，你夠膽唔好走！」並以：「是調解緩和還是拱火澆油，一目了然」形容林的舉動，因此不相信林到達現場是為了調停衝突，亦不是監察警方，加上他在案發現場做網上直播，認為他的真正目的為「抽政治油水」及增強政治氣勢，因為林如果只是想紀錄事件，只需拍片就可以。

基於以上的原因，他不接納林卓廷到場是為監察警方執法及保護市民的說法，裁定他暴動罪成。

立法會議員林卓廷遭白衣人打傷。（資料圖片）

次浩庾家豪亦被裁定暴動罪成。(夏家朗攝)

第四浩葉鑫昇。(陳蓉攝)

第五被告鄺浩林。(陳蓉攝)

警長曾叫林勿到現場

控方案情指，2019年7月21日，有白衣的人在元朗聚集，他們之後一同到港鐵元朗站。時任立法會議員林卓廷當晚10時許曾致電元朗區負責警民關係的一名警長，該警長曾叫林勿到現場，但林沒有理會。

控方指黑衣人挑釁白衣人

當晚10時45分，元朗站有逾百人聚集，黑衣人多在收區內，白衣人在閘外，雙方互有對罵，部份白衣人手持籐條及木棍，或手持寫有「保衛元朗，保衛家園」的紙板。有白衣人向黑衣人投擲物件，黑衣人則挑釁白衣人，亦有黑衣人用燈照射白衣人。

事發經過。(詳看下圖)

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有黑衣人向白衣人噴滅火筒泡沫

部份黑衣人並戴黃色頭盔或擺放傘陣，有人投擲物件及用消防喉射水及用滅火筒噴出滅火泡沫襲擊白衣人，射水亦引致大堂的電子顯示屏捐壞。當時港鐵服務運作正常，但黑衣人沒有離開。

白衣人被挑釁衝入付費區

控方指白衣人在多番挑釁下衝入付費區，林卓廷和部份黑衣人撤退，上樓梯前往月台。白衣人初時沒有跟隨，但有人從月台向白衣人投擲垃圾桶蓋，白衣人才前往月台襲擊黑衣人，及月台上和列車內的市民。

控方對七名被告的指控。(詳看下圖)

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控方對各被告的指控如下：

首被告林卓廷：不斷大叫「大家千祈唔好退」，呼籲黑衣人不要後退；指示黑衣人站在前面，叫多些人從月台下來大堂與白衣人對峙；透過擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞，挑釁白衣人。

次被告庾家豪：向白衣人大叫，做手勢挑釁對方入付費區；把一個告示板朝白衣人推跌，向白衣人投擲物件；用消防喉向白衣人射水。

第三被告陳永晞：用消防喉向白衣人射水。

第四被告葉鑫昇：把雨傘擲向白衣人；大叫和做手勢挑釁白衣人入付費區。

第五被告鄺浩林：挑釁白衣人入付費區，舉起中指，作出挑釁手勢；向白衣人大叫，不斷投擲物件襲擊白衣人。

第六被告尹仲明：將一件物件擲向白衣人。

第七被告楊朗：憤怒地指向一名白衣人，該名白衣人向黑衣人揮動雨傘時，楊看似準備襲擊對方；用消防喉向白衣人射水。

各被告於2020年8月26日被捕，尹仲明在錄影會面承認案發時身處元朗站。控方指，各被告當時出現非巧合，共識地在現場集結並挑釁白衣人。他們不單身處現場，互相支持以壯大聲勢，更是主動參與暴動。

被告辯稱留在現場想保護大家

被告們自辯時則指，當天曾報警，但警方遲遲未有人來，他們留在現場，並非想擴大聲勢，而是想保護大家，又稱不明白白衣人要保衛甚麼，至白衣人真的向無辜市民襲擊，他們亦有很重的無力感。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/202