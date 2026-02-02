深圳年貨市場9推介｜1件都有批發價+免費試食+近口岸｜附交通

深圳年貨市場｜深圳辦年貨不但價錢便宜，而且選擇眾多，例如各式賀年食品、利是封等新年用品都有。《香港01》「好食玩飛」記者精選9大深圳年貨市場，其中包括¥3買利是封的筍崗玩具文具禮品批發市場，以及¥2可以買到一斤芒果的福田農產品批發市場等，詳情即睇下文！



深圳年貨市場【1】2026第15屆深圳迎春年貨博覽會——會展中心站直達／過萬種商品

2026年第15屆深圳迎春年貨博覽會現已開幕，展期至到2月11日，想買年貨要把握機會了！博覽會主要售賣賀年禮盒、茶葉、酒、特產、服裝等，過萬種商品任君選擇，例如有¥68一斤黑蜂蜂蜜、¥58一斤椰棗、¥10一斤瓜子等。場內不但設有試食活動，而且免費入場，從會展中心站下車便可直達，無論辦年貨還是湊湊熱鬧都適合。

2026第15屆深圳迎春年貨博覽會

地址：深圳會展中心（福田）6號館

時間：2026年1月31日至2月11日

交通：會展中心站D口出下車，步行約4分鐘



深圳年貨市場【2】海吉星·深圳年貨狂歡節——藍莓平均¥12盒／4棟大樓組成

海吉星·深圳年貨狂歡節由即日起至2月14日舉行！海吉星農批市場共有4棟大樓，是深圳市唯一的農產品一級綜合批發市場，向來是當地人辦年貨的熱點之一，場內售賣水果、凍品、農業食品、茶葉等商品，大部份價廉物美，例如丹東士多啤梨¥23就有一斤；以及平均¥12一盒的藍莓等，絕對是辦年貨的勝地。

海吉星·深圳年貨狂歡節

地址：龍崗區丹農路海吉星國際農產品物流園

時間：即日至2月14日

交通：地鐵3號線丹竹頭站A口出下車，轉乘M485巴士於海吉星公車總站下車。



深圳年貨市場【3】南山農產品批發市場——匯聚約100多種水果特產／鄰近深圳灣口岸

深圳市南山農產品批發市場是南山區著名的農產品交易中心。場內售賣凍品、水果、花卉等，其中水果區匯聚約100多種來自不同地方的特產，例如新疆哈密瓜、美國無籽紅提子等。市場鄰近深圳灣口岸，在地鐵同樂南站下車便可到達，值得慢慢逛逛。

南山農產品批發市場

地址：深圳市南山農產品批發市場

交通：地鐵12號線同樂南站D口出下車，步行約6分鐘。



深圳年貨市場【4】福田農產品批發市場——買餸平過街市／¥2斤芒果

過年少不了團年飯，不少人北上買餸都喜歡到街市、大型超市等，原來有更平更多選擇的好去處。福田農產品批發市場市場，不但有平價新鮮蔬果，最平¥2一斤芒果、¥22一斤紅顏丹東士多啤梨等，亦提供海味乾貨、各種煲湯補品、燒味、連鮮牛肉都有，整個市場樓高四層，足夠你逛半天！

福田農產品批發市場

地址：福田農產品批發市場

交通：深圳地鐵9號線梅景站C出口



深圳年貨市場【5】筍崗玩具文具禮品批發市場——¥3起利是封

筍崗玩具文具禮品批發市場靠近羅湖口岸，是深圳最大的文具和玩具批發市場。市場共有四層，1樓和2樓的店舖主要售賣節慶用品，整體格局有點像室內版的香港玩具街。元旦過後，店舖已紛紛更換迎春新裝，推出各式新春用品和裝飾，如利是封、揮春、紅噹噹的掛飾和大吉公仔等，價格約從¥3起。此外，市場還有賀年食品和禮盒，讓人可以一站式以相宜價格購買年貨。

筍崗玩具文具禮品批發市場

地址：羅湖區寶安北路1003號

交通：深圳地鐵9號線園嶺站D出口



深圳年貨市場【6】紫荊城食品交易中心——1件都有批發價

想以批發價買賀年糖果、餅乾、禮盒？紫荊城食品交易中心是本地人都去的大型進口零食批發城，零食款式齊全，送禮自用都適合，而且位於蓮塘口岸地鐵線同線的華強北，交通方便。不過要留意，紫荊城內部分商店未有標價，參考網民分享，零食最平¥2；更有港人在平台上分享，即使買一件貨品都有批發價，大家入手前不妨先格價。

紫荊城食品交易中心

地址：福田區振興路25號

交通：深圳地鐵2號線華強北站B出口



深圳年貨市場【7】盒馬鮮生——人氣超市推新年食品專區

人氣超市盒馬鮮生在深圳擁有多間分店，當中萬象食家新分店鄰近筍崗文具玩具禮品城，佔地四萬呎，一站買齊賀年佈置和食品。盒馬最近推出新年食品專區，擺滿應節限量的新年包裝零食，有自家品牌果仁和朱古力禮盒、蛋卷禮盒等，適合送禮自用！

盒馬鮮生（萬象食家店）

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號深圳萬象食家B2層

交通：深圳地鐵7號線筍崗站A出口



盒馬鮮生分店地址可查看官網

https://www.freshippo.com/hippo/shoplist



深圳年貨市場【8】山姆超市——海鮮菌菇乾貨禮盒

到深圳購物，當然不少得一度引起港人狂熱的山姆超市！山姆已推出多樣賀年產品，從揮春、燈籠裝飾，百多元的海鮮菌菇乾貨禮盒，和各類鮮花盆栽，迎新年用品同樣應有盡有，順便還可以入手日用品，是年貨購物必到的一地！

山姆超市深圳龍崗店

地址：廣東省深圳市龍崗區黃閣南路1號星河時代購物公園B1S-001、B2S-001、L1S-037、L2S-033



山姆超市深圳龍華店

地址：廣東省深圳市龍華區龍華街道景龍社區東環一路與梅龍路交匯處壹成中心景園壹方天地E區梅龍 路1111號負1-L4



山姆超市深圳福田店

地址：廣東省深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深層國投商業中心一層二層與負一層



山姆超市深圳前海店

地址：廣東省深圳市南山區桂灣三路1號前海山姆會員商店



深圳年貨市場【9】南貿市場——過年糖果比香港平一半

南貨市場是大部分深圳人買年貨必到的市場，這裡糧油雜貨店集中，一些過年必買、港人喜歡的金莎、瑞士糖、利是糖、藍罐曲奇、蛋卷等，都可以在這裡找到，更重要的是客人無需大批購買，價錢比深圳超市零售價還低，有港人分享，傳統的過年糖果如糖冬瓜、糖蓮子、糖椰子等價格，僅是香港的一半。

南貿市場

地址：地點桃園路和南新路交滙處

交通：地鐵1號線桃園站B出口



