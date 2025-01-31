緊急寄養夫婦20年助40童　難忘收錯字感謝信、憑愛心粥融化頑童

目前全港已登記的寄養家庭有逾1000個，當中包括麥氏夫婦，二人做寄養家長20年，曾照顧約40個「孩子」，由初生嬰至青少年皆有。60多歲的麥太難忘當「新手媽媽」時，不懂應對第一位寄養女兒的情緒，要致電社工求救；後來身經百戰的她，遇過兩歲頑童拒吃飯，憑愛心粥成功融化對方。她認為，寄養家庭工作十分有意義，呼籲更多年輕一輩加入服務，「唔好覺得咁難，當自己仔女咁教，始終你哋知道嘅資訊多啲，可以同佢溝通！」



社署周五（24日）回覆稱，截至去年底，約有250名兒童正在配對及輪候寄養服務。政府去年4月起將寄養家庭的每月獎勵金增加約一倍，有社工表示，寄養家庭服務仍然供不應求，料受移民潮、人口老齡化等因素影響，加上成為寄養家庭要符合多個條件，即使申請數目有所上升，亦未必反映合適照顧小朋友的家庭增多。



麥氏夫婦成為緊急寄養家庭已經20年，曾照顧約40個「子女」。（任葆穎攝）

憶女童大哭兩小時不懂應對 向社工求救解難

目前寄養服務分為兩類，分別是長期寄養及緊急寄養，後者是為遇到突發或緊急事故而缺乏父母照顧的兒童，提供即時及短期的家庭式住宿服務，直至家庭情況改善，或有其他長期照顧的安排。

60多歲的麥太於2004年登記成為緊急寄養家庭，當年她離開老人院的工作，偶然經朋友介紹下，抱著「試吓先」的想法，加入成為寄養家長，「我一向照顧老人家，覺得自己應該有耐性，同埋照顧小朋友始終會開心啲，老人家會走（離世），我會唔捨得！」

回想起當新手家長的日子，麥太依然記憶猶新，第一位照顧的寄養女童是9歲思思（化名），她初時不懂得應對，記得有一次，思思突然大哭，自己花盡心思安慰，仍然未有效，情況持續約兩小時，於是她致電社工求助，對方建議讓思思大哭一場發洩，結果迎刃而解。

暫託小朋友的情緒起伏未有令麥太卻步，她反視之為學習過程，「唔同小朋友有唔同應對方法，當你諗唔到，就試下另一個方法得唔得」，加上機構提供支援服務，令她有信心繼續成為緊急寄養家庭。

思思暫託三個月後離開，麥太在家偶然發現抽屜有一封信，原來是思思悄然留下，信中提到感謝麥太照顧，也感謝麥生的教訓，當中「教」字還錯寫成「孝阝」。這封帶有錯字的信，麥太珍而重之，保存超過20年，仍然完好無缺，也教她回味至今。

2004年，麥太偶然在家發現抽櫃內一封信件，說感謝麥太照顧，也感謝麥生的教訓，當中「教」字還錯寫成「孝阝」。這封帶有錯字的信，麥太保存了超過20年，圖為信件副本。（任葆穎攝）

曾遇兩歲頑童常拒吃飯 以愛心粥融化

香港有11間非政府機構提供寄養服務，當中5間同時提供緊急寄養服務，包括香港家庭福利會。家福會的緊急寄養期限最多為六周，如有需要延長可另作申請，對象包括初生至18歲以下的兒童。

麥太成為寄養家長20年，照顧過約40位小朋友，她說起初照顧對象無分年齡，但隨年事漸長，近年主要照顧初生嬰至2歲的孩童，因為只需照顧起居飲食；至於較年長的青少年，麥太擔心無法教導功課，形容「佢哋仲叻過我哋」，又稱擔心雙方無法適應。

照顧年幼小朋友需要細心和耐性。她憶述曾照顧一名兩歲男孩，剛入住時身型較瘦，不肯吃飯，甚至會頭撼地「耍脾氣」。身經百戰的麥太，會準備枕頭，以防他受傷；後來她帶男孩到酒樓吃飯時，發現對方喜歡吃南瓜粥，於是回家後嘗試煲粥，漸漸令他胃口大開，更會「自己舀嘢食」。她說，照顧短短四個月，男孩身心已有進步，他被送回家後，其母親亦表示感激。

麥氏夫婦成為緊急寄養家庭已經20年，曾照顧約40個「子女」。（任葆穎攝）

社署：截至去年底 250兒童正輪候寄養服務

政府去年4月起將寄養家庭的每月獎勵金增加約一倍，目前普通照顧獎勵金每月約11,000元；緊急照顧則每月約13,000元。而照顧有特殊學習或照顧需要兒童的寄養家庭亦獲提供額外支援。

社署回覆查詢時稱，截至去年底，已登記的寄養家庭有逾1000個，當中168個為緊急寄養家庭，873個為寄養家庭，整體較2023年增加7％。

而2024年4月1日至12月31日期間，查詢申請成為寄養家長約有460宗，較2023年同期增加45%。不過，截至去年底，約有250名兒童仍在配對及輪候寄養服務。

社署回覆查詢時稱，已登記的寄養家庭有逾1000個，當中168個為緊急寄養家庭，873個為寄養家庭。

社工：寄養服務供不應求 申請增未必等同達合適條件

家福會註冊社工李焯琳表示，不論是緊急寄養或長期寄養服務，均需要作出配對，即使申請成為寄養家庭數目有所上升，亦未必反映有愈多合適家庭符合照顧小朋友的條件。

李焯琳解釋，要成為寄養家長，申請人要喜愛兒童、有照顧兒童經驗及能力；經濟情況穩定，居住環境要有足夠空間，並符合安全條件，例如安裝窗框、露台設閘門等。她說，從正式申請到成功獲批，至少需時大半年。

她舉例稱，有初生嬰兒甫出生便須入住緊急寄養家庭，但因服務輪候時間較長，曾有個案兩歲多至三歲，始獲安排入住長期寄養家庭。本身只接受短期暫託的麥太亦指，曾照顧最長入住的個案達一年，料因小朋友未能成功銜接長期寄養家庭，令照顧期延長。

李焯琳形容，寄養家庭服務供不應求，主要受到人口老齡化及移民潮影響，加上有特殊教育需要的個案為數不少，這類兒童也較難成功配對。她舉例，2024年家福會的寄養服務中，約六成兒童有特殊學習需要或發展遲緩。

唔好覺得咁難，當自己仔女咁教。 麥太

（左起）麥氏夫婦、註冊社工李焯琳。（任葆穎攝）

呼籲更多年輕一輩登記 麥太：唔好覺得咁難，當自己仔女咁教

寄養家長不易做，付出的精神和心血多，未必人人樂意擔當。麥氏夫婦認為，在服務過程中漸漸體會意義，特別是能夠幫助受過創傷的小朋友融入社會。麥太呼籲更多年輕一輩登記成為寄養家庭，相信他們的能力會更切合青少年受助者需要，例如指導學業等。她分享道：「唔好覺得咁難，當自己仔女咁教，始終你哋知道嘅資訊多啲，可以同佢溝通！」

麥太稱，機構會提供講座及課程培訓，涵蓋照顧會面對的問題及應對方法。李焯琳指，機構會提供支援服務，包括安排活動讓寄養家長彼此交流；社工會在兒童入住的第一天登門探訪，入住後則每個月至少探訪一次。

回顧約多年的照顧經驗，麥先生總結道：「最主要畀啲信心小朋友，唔好俾佢怕你，錫佢多啲，等佢開心啲，佢就肯同你講嘢⋯⋯呢個社會多啲愛心就得。」問及他們曾否考慮過退下來？麥太毫不猶豫回答：「如果中心繼續用我，無諗過！」