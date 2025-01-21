新年好去處2025｜105大總整理　煙花/年宵市集/商場打卡/迪士尼

新年好去處2025！農曆新年除了拜年、食糕點，更有不同特色玩樂活動等緊你！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合香港新年好去處105大推薦，必去AIA嘉年華、睇維港煙花！此外更有商場打卡、年宵花市、新春市集及工作坊等精彩活動！



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新年好去處2025 — 香港特色活動

新年好去處2025【1】農曆新年煙花匯演

香港一年一度的傳統過年節目就是睇煙花啦！今年的農曆新年煙花匯演會於年初二（1月30日）晚上在維多利亞港上演，歷時約25分鐘。大家預留時間提前揾個靚位，欣賞璀璨奪目的煙花，慶祝蛇年的來臨！新年煙花匯演2025｜年初二維港夜空上演 時間+12大觀賞位一文看

去年的農曆新年煙花匯演中，維港兩岸有數十萬人觀賞。（蘇煒然攝／資料圖片）

活動地點：維多利亞港兩岸

活動日期：2025年1月30日

活動時間：20:00 - 20:30



新年好去處2025【2】新年年宵花市

每年的年宵花市都會於年初一前一星期開始，今年的年宵市場將於1月23日至1月29日，為期7天。年宵花市的地點遍佈全港15個地方，而每年最墟冚一定是維園和太子花墟，屆時將會有大量賀年年花和乾貨供應，記住去辦年貨啦！

今年的年宵市場將於1月23日至1月29日！（圖片來源：旅發局）

活動日期：2025年1月23日至1月29日

活動時間：09:00 - 03:00

活動地點：銅鑼灣維多利亞公園／深水埗花墟公園／東涌達東路花園／深水埗長沙灣遊樂場／觀塘區觀塘遊樂場／黃大仙慈雲山邨中央遊樂場／葵青葵涌運動場／荃灣沙咀道遊樂場／大埔天后宮風水廣場／北區石湖墟遊樂場／屯門天后廟廣場／西貢萬宜遊樂場／將軍澳寶康公園／沙田源禾遊樂場／元朗東頭工業區遊樂場



新年好去處2025【3】新春國際匯演之夜

一年一度的「新春國際匯演之夜」花車巡遊繼續為蛇年打響頭砲！活動將於年初一（1月29日）晚上開始，巡遊隊伍會從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道方向前進，終點為香港喜來登酒店。今年共有多達55個表演團體演出，陣容比以往更鼎盛。盛大的表演隊伍伴隨美輪美奐的花車，沿著尖沙咀的熱鬧街道載歌載舞，展示傳統節慶及多元文化匯萃的精髓，非常值得觀賞！花車巡遊2025懶人包｜9架花車搶先睇

「新春國際匯演之夜」花車巡遊將於年初一（1月29日）晚上開始。（圖片來源：旅發局）

另外不得不提，這次花車巡遊匯演更特別邀請了K-Pop女團Kep1er、泰國男團LYKN，以及人氣卡通LINE FRIENDS，以帆船外形的花車「閃耀蛻變賀新禧」現身，熊大等角色更會穿上「Y3K風格」衣服登場！

活動地點：九龍尖沙咀

活動日期：2025年1月29日

活動時間：20:00 - 21:45



👇🏻👇🏻新年好去處2025【4-8】年宵花市／花車巡遊／林村許願👇🏻👇🏻

👉🏻新年活動8大好去處一文看！年宵花市／花車巡遊／煙花／林村許願

新年活動8大好去處一文看！年宵花市／花車巡遊／煙花／林村許願

新年好去處2025 — 主題樂園／嘉年華／工作坊

新年好去處2025【9】迪士尼樂園 —「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動

米奇與好友蛇年行大運全新登場！換上賀年服飾的米奇、鋼牙奇奇與大鼻帝帝、布魯托和花木蘭，伴隨着財神高飛和迪士尼樂隊，在美國小鎮大街同大家會面！在農曆新年期間更會舉行「米奇與好友大街狂歡派對」新春限定版表演！

大年初一起，樂園將於入園時大派米奇米妮蛇年主題利是，內裡會有朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，祝願大小朋友好運年年有！當然亦不能錯過新年限定周邊商品，以及蛇年醒獅賀新歲醒獅表演、蛇年限定米奇賀年曲奇班等精彩活動！

活動地點：香港迪士尼樂園度假區

活動日期：即日起至2月16日

開放時間：10:00 - 21:00



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新年好去處2025【10】AIA友邦嘉年華 — 全新機動遊戲／攤位遊戲

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）由即日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！現有獨家優惠87折兼送50個代幣及飲品！👉🏻即搶AIA門票優惠😍

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

活動日期：即日至2025年2月16日

開放時間：11:00 - 22:00



新年好去處2025【11】友邦峻宇呈獻世界雜技團 — 觸目驚心雜技表演

聚集多達12個國家的《世界雜技團》登陸香港！由即日起至2月9日期間，由友邦峻宇冠名贊助的《世界雜技團》會於中環海濱活動空間首次演出，多個觸目驚心的項目，如空中飛人、高杆二人組、八人驚險雜耍等表演都能在現場觀賞得到，如果想霸定靚位，就不能錯過PREMIUM級的門票，現有低至半價積分換購優惠！👉🏻即搶門票優惠✨

活動地點：香港中環龍和道9號（中環海濱活動空間）

活動日期：即日至2025年2月9日



新年好去處2025【12】Just Live 喜愛現場 — 《IMAGINE NATION幻》魔術表演

國際魔術大師Franz Harary由即日至2025年2月4日在灣仔海濱活動空間「Just Live喜愛現場」舉辦《IMAGINE NATION幻》表演，同場更有多位國際知名的魔術大師一同參與，早鳥優惠減200，使用獨家推廣碼購票【HK01X95】，票價每張減$100，再享95折！👉🏻即搶門票優惠✨

活動地點：香港灣仔海濱活動空間（Just Live 喜愛現場）

活動日期：即日至2025年2月4日

活動時間：11:30 - 21:30



新年好去處2025【13】STAY — 全港第一間海上移動酒吧

天星小輪竟然搖身一變成為英倫風船上酒吧？一邊在船上吹住海風欣賞維港夜景，一邊品嚐特製雞尾酒，還有什麼比起這樣的活動更Chill？由即日起，逢星期五、六及指定日子，天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭，成為復古船酒吧，現場還會有駐場歌手表演，等你聽住歌過一個微醺的音樂夜！在農曆新年，仲可登船觀賞煙花倒數！

值得一提的是，酒吧仲有多款特色雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，期間還有不少季節限定的雞尾酒，端起酒杯與迷人夜景打卡最適合不過！現有獨家優惠低至$220，包門票、兩杯雞尾酒、STAY紀念品、佐酒小食及話梅！👉🏻立即預訂獨家優惠🔥

活動地點：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）

活動日期：1月15日至2月28日（逢星期五、六及指定日子）

開放時間：20:00 - 02:00



新年好去處2025 — 工作坊

新年好去處2025【14】Myosotis Flower — 自製工業燈、海膽燈

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！現有獨家9折優惠！👉🏻特色工業燈工作坊

地點：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



新年好去處2025【15】再生水磨石工作坊 — 製作水磨生活品

想遠離遠離煩囂，和自己的內心對話？SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現時二人同行有獨家6折優惠，啱晒同閨蜜或情侶一同前往！👉🏻打造屬於自己獨一無二的水磨成品🤩

地點：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



新年好去處2025【16】山系編織工作坊 — 製造獨一無二的編織袋

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的朋友，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇，非常獨特！現時更有低至7折的二人同行優惠，啱晒和朋友一同參與！👉🏻獨家7折 立即報名🔥

地點：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK

電話：6086 8671



新年好去處2025【17】LUSH情人節限定產品工作坊 — 浪漫情書汽泡彈

情人節還未想好送什麼禮物給另一半？LUSH將於情人節推出限定產品手製工作坊，由專業員工教你親手製作獨一無二的浪漫情書汽泡彈！只要將汽泡彈放在暖浴中，便會散發著草莓新地香氣的香甜情書，裡面內含椰子、可可、佛手柑、天竺葵成分，除了有助補濕及滋養肌膚與秀髮，還可令肌膚絞得更柔軟！現有獨家優惠$150一位。👉🏻預定情人節限定工作坊✨

地點：LUSH 中環地鐵站／中環 ifc／銅鑼灣記利佐治街／尖沙咀 K11 Art Mall／尖沙咀 LCX／旺角西洋菜南街／沙田新城巿／屯門巿廣場等分店

日期：即日至2025年2月15日



新年好去處2025【18】Beanbeantiful — 自製毛公仔、串珠放題

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！👉🏻立即體驗串珠工作坊

地點：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



👇🏻👇🏻👇🏻新年好去處2025【19-40】31好玩推介！👇🏻👇🏻👇🏻

👉🏻 新年好去處2025｜31好玩推介！嘉年華／睇煙花／魔術表演／遊樂場

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新年好去處2025 — 商場活動／打卡位

新年好去處2025【41】又一城 x wiggle wiggle Joyous Flower World

Festival Walk又一城今個新年聯乘潮牌wiggle wiggle，設全港首個官方布置及期間限定店，以wiggle wiggle招牌wiggle bear和微笑花花為主角！可愛wiggle bear和微笑花花化身為3米高的毛公仔座落於正中央，右手邊就有「倒轉房」100%還原韓國旗艦店內的擺設！現場還有巨型花盆、大樓、花花房間、浴室，更有wiggle wiggle期間限定店為大家帶來大量wiggle wiggle周邊！

活動日期：2025年1月10日至2月9日

活動時間：11:00 - 21:00

活動地點：又一城LG2層



新年好去處2025【42】MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節

旺角MOKO新世紀廣場今個農曆新年聯乘本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子，以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感，推出首個旺角限定主題裝置！當中有5大打卡位，包括近3米高的「厚想Show Your Love招財貓」、在霓虹燈下的厚面子Cosplay超萌大熊貓「厚想熊抱你」、猶如水族館的「厚想運到金魚街」、旺角街頭的「厚想在紅綠燈遇到愛」，以及「厚想吻你招財MEOW」！

活動日期：2025年1月3日至2月23日

活動時間：10:00 - 22:00

活動地點：MOKO新世紀廣場 MTR層中庭



新年好去處2025【43】荃灣廣場 x PIXAR 幸運達「MORE」春日祭

荃灣廣場今個農曆新年有多個人氣HIT爆的PIXAR角色坐陣！PIXAR角色還化身成達摩造型，在5大打卡點陪大家拍照！分別是位於L5空中樂園的20米PIXAR達「MORE」祈願打卡牆，包括3米勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣、鼓舞飛揚健康Level Up、Happy Go Lucky 財運滿滿、萬事如意轉出好人緣，及位於L1長廊巨形PIXAR夾公仔機。

活動日期：2025年1月10日至2月16日

活動時間：10:00 - 22:00

活動地點：荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊



新年好去處2025【44】MegaBox x mofusand 福貓花見駅

MegaBox與日本人氣療癒系貓咪mofusand合作，在MegaBox 5樓中庭推出「MegaBox x mofusand福貓花見駅」，設置了10大喜慶打卡位，當中包括三大互動祈願裝置包括「福貓金幣許願池」及「DIY幸福御守」，沿途亦可以到「福貓號列車」欣賞花海美景的，感受至「灜」新年氣氛。場內亦有多個打卡位，包括有18呎高「福貓花見車站」、17呎高「巨型千萬両 mofusand」、「花漾櫻の小橋」及「招財黃金花田」等，由mofusand為大家護航，迎接幸福美滿的蛇年。

活動日期：即日起至2025年2月16日

活動時間：10:00 - 22:00

活動地點：MegaBox L5中庭及戶外平台



新年好去處2025【45】life@KCC＋joy@KCC 「貓肥屋潤」

life@KCC及joy@KCC呈獻「貓肥屋潤」，穿上賀年喜慶服裝的可愛招財喵將萌爆現身life@KCC 6大招財喵開運方位，每隻招財喵都代表著不同祝福寓意，包括催旺財運的「金銀滿屋財神喵」、提升事業的「迎喵接福」、祈求家宅平安的「招福貓寺」、守護健康的「型『喵』接福」、開運迎福的「年年有餘招財貓」以及祝你幸福常滿的「喵福滿瀉」。

活動日期：即日起至3月9日

活動時間：10:00 - 22:00

活動地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC



👇🏻👇🏻👇🏻新年好去處2025【46-84】44+商場打卡位！👇🏻👇🏻👇🏻

👉🏻 新年好去處2025｜香港44+商場裝飾打卡位！桃花庭園+巨大招財貓

新年好去處2025 — 新年市集

新年好去處2025【85】朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap century — 蛇王到！市集

今個新年人氣插畫大麻成將會化身「蛇王」，陪大家過新年！今個1月每逢周末朗豪坊都會有開市集，參與的攤位香水、手工飾物、賀年裝飾等等，市集還有限定主題紀念品，只要到朗豪坊12樓白紙生活概念館索取印章收集卡，完成指定任務即可獲得大麻成「蛇王護身符」！

市集地點：旺角朗豪坊 L9 - L12長廊

市集日期：2025年1月4-5日、11-12日、18-19日、24-28日（年廿五至年廿九）

市集時間：13:00 - 20:00；年宵場次1月24-27日（12:00 - 21:00）、1月28日（12:00 - 22:00）



新年好去處2025【86】D2 Place — 白紙年宵新年市集

D2 Place今年與本地文藝市集團體「白紙市集」舉辦「白紙年宵百貨」及「白紙新年市集」，送上豐富的特色年貨及好玩的新年主題活動。市集雲集總共過百個本地人氣特色品牌，包括烘焙、寵物及原創手作品牌等等，讓你滿載而歸。此外，當紅KOL如東方昇、專家Dickson、利君牙等100毛偽人、世界認真組織、肥豪@FH Production、細佬Jonas、Hugh Cheung、歡樂馬介休、非洲王子Adekunbi Salako、誠KARY及非實力派等鼎盛網紅陣容，以及一眾超人氣插畫家如謝曬皮、Mr. LLH、DDED、Johnee Lau及東尼電機等亦會化身市集檔主，出售一系列自家設計產品，與眾同樂。

D2 Place - 白紙年宵新年市集（官方圖片）

市集地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE 及 7/F THE UPPER STAGE

市集日期：1月29日至2月2日（年初一至年初五）

市集時間：13:00 - 20:00



新年好去處2025【87】iSQUARE x Pinkoi — 「新春好好買」市集

Pinkoi開辦「新春好好買」市集！今次吸引超過30個來自香港及台灣的手作品牌參與，為大家帶來超具特色的新年利是封、揮春，多個本地人氣插畫品牌都有參加！當中包括「廢青Genie」、「頹爆貓工作室」、「麻籽絵館」，還有台灣插畫品牌「Shock MAMA」，今年Pinkoi SPACE更會聯乘Miffy推出揮春！現場除了有手作賀年用品，還有手工製作的賀年食品出售！

市集地點：香港尖沙咀iSQUARE國際廣場3樓

市集日期：2025年1月25至26日

市集時間：13:00 - 20:00



新年好去處2025【88】 — 荃新天地 x 荔園 x LOCOLOCO - 幸福肥新春市集

荔園跟LOCOLOCO聯乘的新春市集將於1月17至2月16日，在荃灣荃新天地舉行。今次活動將設有多個荔園經典攤位遊戲，適合一家大小前來逛市集、玩遊戲、贏取獎品！市集攤擋類型非常多，包括新年相關產品、賀年食品、包裝食品及飲品、花藝、寵物用品、手作飾品、布藝、編織或鈎織品、手工肥皂、護膚品、蠟燭、繪畫、木工藝、陶瓷、皮革和家品。

市集地點：荃新天地一期中庭

市集日期：2025年1月17至2月16日

市集時間：12:00 - 20:00



新年好去處2025【89】饒宗頤文化館 — LIFE MART 大型年宵市集2025

饒館每年都會舉辦大型年宵市集，今年亦不例外！市集設有室內和戶外空間，有人氣插畫師和KOL參與！招攤類型包括純手作及設計、手工食品、古著、古道物、身心靈產品、攝影、選物、收藏、環保等。饒館場地更是「寵物友善」，帶一班毛孩來行逛也無問題！另外，會特設「人生占卜區」和插畫文創街。

市集地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 （中區及下區）

市集日期：2025年1月24至28日

市集時間：13:00 - 21:00（1月28日開始到24:00）



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👉🏻 新年市集2025｜香港20大市集有文創精品攤位遊戲！室內年宵辦年貨

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