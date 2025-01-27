太空油｜戒毒中心逾半個案未成年　上癮少年吸後斷片：完全失憶

青少年吸食俗稱「太空油」的麻醉藥物「依托咪酯」（Etomidate）呈上升趨勢，政府預計下月提出修例，正式將「太空油」與其他毒品看齊，列作危險藥物。戒毒機構東華三院越峰成長中心指，終身跟進中的五百多個個案中，有八分一涉吸食「太空油」，當中過半為18歲以下青少年，最年輕個案僅12歲。

有15歲青年去年首次接觸太空油，憶述吸食後「斷片」大半日，「一闔埋眼唔知過咗幾多分鐘」、「大半日完全唔知發生咗咩事」，又指即使戒斷後，集中力、注意力未能回復以往水平。



15 歲青年阿成（化名）去年6月首次接觸「太空油」，吸食後集中力、注意力變差，至今未能回復以往水平。(夏家朗攝)

戒毒中心八分一個案涉「太空油」 女多男少 最細12歲

東華三院越峰成長中心早前檢視中心目前處理中的526宗個案，其中66人有吸食「太空油」的習慣，佔總數的12.5%，當中21人為男性，45人為女性；36宗個案因吸食「太空油」而接受戒毒輔導服務，其餘個案同時吸食「太空油」及其他毒品。另有約五成半吸食者年齡在18歲以下，最年輕吸食者只有12歲。

有人吸油後曾拳打、火燒自己 嚴重個案曾從3樓跳下

中心指，數字對比去年由零升到急升至超過一成，突然飆升的情況值得憂慮，有提到接觸到的個案當中，有個案表示，吸食太空油之後出現自殘傾向，曾拳打、火燒自己，嚴重者更曾從3樓跳下。

15歲少年：吸食期間集中力、注意力變差 易疲倦

15歲少年阿成（化名）去年6月在朋輩介紹下首次接觸「太空油」，當時新相識「朋友」指會有「好High」、好興奮的感覺。他今日在記者會說，當時因壓力大、好奇接觸了太空油3個月，期間個人集中力、注意力變差、易疲倦，情緒亦變得暴躁。

阿成表示，吸食過後曾昏迷，憶述吸食「爆到一個頂會完全無意識，唔知身邊咩事，之後搵個地方挨住，一闔埋眼唔知過咗幾多分鐘」，之後被家人發現送院。當醒來後，他完全「斷片」，對昏迷前身處地點、身邊有什麼人等資訊，完全失憶，「大半日完全唔知發生咗咩事。」

戒毒後仍有後遺症：轉數慢咗好多、注意力未能回復

談到現時已戒去「太空油」數月，有否後遺症等，他指除了身體機能下降，對上學亦有影響，看文章「啲字揦埋一嚿」、「轉數慢咗好多，講嘢做嘢之前要load一段時間」，集中力、注意力未能回復以往水平。

東華三院越峰成長中心現時處理的526宗個案中，66人有吸食「太空油」的習慣，佔總數的12.5%。(夏家朗攝)

問卷調查：近三成以為不會引起任何反應或影響身體

另外，去年底中心又透過網上隨機邀請市民及向接受中心服務的中學派發問卷，進行有關「太空油」的認知問卷調查，共收集到1,621份回應。調查結果顯示，不少受訪者對吸食「太空油」的風險認知不足，27.3%受訪者認為使用「太空油」不會引起任何反應或不知道它對身體的影響，僅27.9%受訪者知道其含有麻醉藥成份「依托咪酯」；四成半人誤以為「太空油」含有尼古丁，27%人認為其含有合成大麻素。至於促使受訪者嘗試「太空油」的主因，包括好奇心（26%）、朋輩影響（21%）及紓緩情緒（16%）。

東華三院社會服務科認為，社會需加強預防教育，特別是在社交平台上提高年輕人對「太空油」禍害的認識，同時糾正他們對「太空油」的謬誤。家庭、學校和社會亦應加強關注年輕人的精神健康，並適時提供支援，及早協助子女正面處理壓力。