車公誕｜一人一風車變一家一風車　檔主笑看消費減弱：最緊要開心

正月初二（30日）車公誕，車公廟外市場多個攤檔售賣風車、新年吊飾等。有攤檔負責人認為今年人流較少，形容以往一家五口每人買一個風車，現時一家僅買一個風車，但笑言「賺唔賺到錢都唔緊要，最緊要開心」，希望新一年生意興隆、身體健康。



正月初二（30日）車公誕，車公廟外市場多個攤檔售賣風車、新年吊飾等。

檔主指北上消費熱下入廟人流減：睇嘅多、買嘢少

早午近12時，車公誕市場人頭湧湧。不過，攤檔負責人曹先生表示，人流較往年少三成，首日銷情不合乎預期，估計受北上消費熱潮影響，加上缺乏車公廟的歷史傳承，形容「00後都唔拜神」。他說「啲人買嘢少，睇嘅多」，以往一家五口每人買一個風車，現時一家僅買一個風車。他又說，自家手工製的金漆招牌由年廿六開始製作，笑言「賺唔賺到錢都唔緊要，最緊要開心」，又希望新一年生意興隆、身體健康。

攤檔位角落 擺檔數十年檔主稱非為牟利：見到車公就開心！

另一攤檔負責人燕姐擺檔數十年，同樣嘆近年人流少，「之前呢到多八成人」，又指廟內過份規管，「呢度又唔入得、嗰度又唔出得」。她的攤檔位於角落頭位，人流相對稀少，嘆「頭位太貴啦，價錢差幾十倍，俾啲集團壟斷咗」，不過她同指並非為牟利，「為開心，見到車公就開心！」

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攤檔負責人曹先生（左）表示，人流較往年少三成，首日銷情不合乎預期，估計受北上消費熱潮影響。（黃浩謙攝）。（黃浩謙攝）

每年光顧燕姐攤檔近30年的劉先生，趁差車公誕買了一個大風車，但未有透露價格，形容「不問價錢」。他同樣認為今年人流較少，料受外遊影響，「冇嘅，個個搵到錢咪出去玩囉，各色其色」，又稱希望新一年國泰民安、身體健康。對於新界鄉議局主席劉業強為香港求得第24籤，他認為現時全球經濟差，籤文提醒市民要謹慎行事，他相信年尾會有曙光。