DeepSeek、ChatGPT解車公簽　各有理財建議　「貴人」是誰沒分歧

中國AI公司研發的「DeepSeek」與美國OpenAI連日來隔空較量引發國際熱議，在各項運用、運算能力上可謂鬥得各有千秋，不知解簽力又如何？新界鄉議局主席劉業強今日（30日）為香港在車公廟求得第24簽中簽，DeepSeek及OpenAI旗下ChatGPT因應24簽文，對港府施政、財政等方面提出建議。

ChatGPT認為政府今年要小心處理房屋、福利及勞工問題避免有矛盾，認為全球經濟不穩下旅遊業、地產稅收收入可能有波動，應謹慎分配資源，避免資金浪費；DeepSeek則指簽文暗示政府施政要廉潔公正、避急功近利，財政要謹慎等。

兩個聊天機械人均有同一建議贈港府，就是要善用國家政策支持，深化粵港澳大灣區合作發展。



▼2025年1月30日 鄉議局主席劉業強連續8年為香港中簽▼



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《香港01》分別向ChatGPT及DeepSeek問同一個問題，即鄉議局主席劉業強向沙田車公廟求簽，為香港求得第24簽中簽，並付上簽文「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」要求兩個聊天機械人解簽，問其簽文預示香港今年施政、財政及經濟情況如何，並要求它門向港府給出建議。

ChatGPT提醒勿急功近利忽略長遠發展

ChatGPT先逐句簽文解釋，認為「生前不作虧心事」寓意政府應該秉持公正、透明和誠信，才能贏取市民對政策的支持與信任；「只為貪心惹是非」則提醒勿急功近利忽略長遠發展；「若得貴人相勉力」意味要靠與內地及國際合作化解挑戰；「莫教枉費用心機」則指勿在錯誤及無謂事情上浪費精力，應真正造福民眾。

ChatGPT認為，今年香港施政關鍵在於「誠信」、「謹慎」及「合作」，不可太短視急功求成引發社會矛盾，民生和經濟政策上應更加注重公平與透明，指社會內部可能仍存分歧，特別是在房屋、福利和勞工政策等方面府需小心處理，要加強與市民溝通避免只偏向某利益群體，以及避免投入高風險項目令財政受壓，引發民怨。

ChatGPT公共理財之道：謹慎分配資源 減少過度依賴地產金融

在財政及經濟方面，ChatGPT認為財政收入能穩定，但在全球經濟不隱下，旅遊及地產相關稅收可能有波動，應謹慎分配資源，優先醫療、教育及基層福利，減不必要開始，開拓發展綠色金融、數字經濟等創新領域，減少對地產和金融的過度依賴。

至於DeepSeek則認為，「不作虧心事」及「貪心惹是非」簽文暗示政府施政要廉潔公正，同樣指出要避免因急功近利，強調「如獲中央支持或社會各界合作，施政效果將更佳」，並應多傾聽民意，警惕官場貪腐情況。

ChatGPT認為政府今年要小心處理房屋、福利及勞工問題避免有矛盾，認為全球經濟不穩下旅遊業、地產稅收收入可能有波動。（資料圖片）

DeepSeek解簽指，簽文暗示政府施政要廉潔公正、避急功近利，財政要謹慎等。（Reuters）

DeepSeek指「貪心惹是非」字眼可引申為財政管理需謹慎

在財政及經濟上，DeepSeek指「貪心惹是非」字眼可引申為財政管理需謹慎，避免因過度開支或投資失誤導致財政壓力；「貴人相勉力」則提示若有外部支持或合作，財政狀況將更穩健，相信香港財政總體穩定，但要警剔過度開支或經濟波動帶來風險。

兩者皆指簽文寓示善用國家政策、融入國家發展大局、利用大灣區機遇

ChatGPT及DeepSeek在解讀「貴人相勉力」上，都有相同建議，便是要善用國家政策，融入國家發展大局，利用大灣區機遇，提升香港的競爭力。