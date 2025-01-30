今日新聞8分鐘｜華盛頓客機相撞 載俄運動員｜劉業強24簽睇錯20簽

西環海傍年初一綻放「民間煙花」 靠近民居震耳欲聾│有片

踏入「新正頭」，本港多處均有「民間煙花」出現，雖然屬於犯法情況，但花火之聲浪仍此起彼落。以往多為新界、鄉郊等較常見，如昨晚在吐露港、元朗、錦上路、離島等均可見，但市區則較為罕有。

有片｜九龍灣私家車疑跣胎失控自炒 掃毀欄杆四輪朝天4人受傷

九龍灣發生交通意外。今日（29日）下午約5時45分，一輛私家車沿啟祥道往啟德方向行駛，途至寶隆中心對開時，懷疑失控「自炒」，掃毀8米欄杆並全車翻轉。意外後，私家車司機及3名乘客幸僅受輕傷，其中3名女子被送往聯合醫院治理。據了解，私家車司機報稱因「跣胎」導致翻車。

年初一｜屯門熟食小販擺檔 顧客排長龍光顧 最受歡迎竟是臭豆腐

香港以往不少「走鬼檔」，賣牛雜、 滷味等，不過隨時代變遷已甚少出現，仍想一嚐「走鬼檔」滋味，或可到屯門廣場附近空地。該處年初一（29日）至年初三都帶來小食檔營業，今日所見有臭豆腐、串燒及雞蛋仔等本土小食；亦有約10個地攤攤位，出售賀年物品。有市民認為多一些這類型的小販可令整體農曆新年氣氛更濃，亦有檔主指市民普遍「捨得使錢」。

車公求簽｜二十四簽睇錯二十簽 劉業強：「四」字「靈」字也很方

今天（30日）是蛇年年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強為香港求得第廿四簽中簽，但最初當簽支落地時，劉業強卻宣布是二十簽中簽。劉業強之後解釋指，簽上的「四」字模糊，本身「靈」字都很「方」，但確認求得的是廿四簽。

車公廟求簽｜一次求簽兩支中簽何分別？居士形容24簽「衰過」20簽

今日蛇年正月初二（30日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按照傳統習俗到沙田車公廟為香港求簽祈福，但劉業強一度「擺烏龍」，初時表示為香港求得第20簽中簽，但廟方工作人員其後更正實際上劉求得的是第24簽，劉業強後來稱求簽時一時看錯。

第24簽與第20簽雖同樣是中簽，不過，車公廟解簽師傅陳天恩居士形容「24簽仲衰過20簽」，而兩者同樣有四大皆空之意，形容香港經濟差，盼市民自求多福，勿胡亂揮霍金錢。

美國客機直升機相撞空難 搜救繼續 美媒：人類遺骸沖上岸｜最新

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難一架軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。當局初時指救出至少4人，但之後澄清未發現生還者，當地傳媒指發現至少18具遺體。受事件影響，機場暫停所有航班升降至少到當地時間周四（30日）早上5時。《香港01》將持續更新當地情況。

美軍F-35隱形戰機訓練時墜毀 機師驚險跳傘逃生｜有片

美國媒體報道，美軍一架F-35隱形戰機1月28日執行訓練時墜毀，猶幸機師及時彈射跳傘逃生平安獲救。從網上流傳的影片可見，失控的F-35戰機不停自轉，從高空急速「直插」墜落，墮地後發生大爆炸和傳出濃煙。

深水埗唐樓單位疑拜神遺火種起火 消防升雲梯救兩人 共5人送院

深水埗發生火警。年初二（周四/ 30日）清晨6時半左右，元州街56號一幢唐樓，大約6樓單位突然冒出濃煙。消防接獲多個火警報告，派出消防車及救護車到場。消防員經現場評估後，升起鋼梯到涉事樓層救出兩名住客。消防開喉灌救，大約半小時後將火救熄。消防處於上午7時09分發出停止動員訊息，經調查後懷疑有人拜神遺下火種，因燃燒冥鏹引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

兩名獲救人士均無受傷，但吸入濃煙不適，其中一人須由救護車送院治理；消防協助疏散29名居民到安全位置，部份人士須由消防員戴上面罩呼吸器。其中一人因情緒激動，不停哭泣，隨後登上救護車。消防處輔助醫療裝備車亦到場戒備。初步得悉，火警中合共有3男2女須送院治理。

尖沙咀餐廳涉捲頂讓糾紛 店東疑有人眼紅來淋油掃場 警追緝2人

今日（30日）年初二上午9時44分，尖沙咀堪富利士道5A一間茶餐廳遭人淋灰油及掃場，收銀機及附近枱櫈染有灰色油漆，而餐牌、杯子及調味料等則散落地上，現場一片狼藉。負責人林小姐表示，事發前半小時，有人曾鬼鬼祟祟在門外走過，其後有一人把風，一人趁餐廳人多時衝進餐廳扔灰色油及掃跌枱上調味料等。警員接報到場調查，正追緝2名男子歸案。而餐廳的閉路電視因失靈沒有拍下案發過程。

上環裕隆號開年飯八餸一湯 老闆嘆生意少一成 未必按傳統加人工

大年初二，開業60年的上環海味鋪裕隆號秉承傳統，與一眾親友、員工伙記吃開年飯。老闆吳偉鴻指近年客人消費力大減，去年生意較前年差約一成，辦年貨和買禮盒的客人亦減少。他對來年生意不樂觀，員工薪金會維持或加幅較少，希望他們「同甘共苦」。