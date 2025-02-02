結業潮｜黃埔博藝會3.31結業　入會30年會員不捨嘆：經濟差冇辦法

位於黃埔的「老牌」私人會所博藝會昨日宣布，因租約終止，加上經營環境雪上加霜，決定將於3月底結束所有業務。有入會逾30年的會員今日（2日）到博藝會時表示感不捨，稱以往幾乎每日都會來會所消磨時間，他嘆道：「經濟差，冇辦法啦！」有會員表示，餘下會籍稍後會獲轉至同集團的九龍灣德藝會，繼續使用會所服務。



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今早10時，博藝會會所內有不少會員來飲茶和打網球。已入會逾30年的謝先生指，他昨日得悉博藝會將結業，感到非常不捨。他稱：「我就住喺黃埔花園，平時踢拖就可以落嚟，以前後生日日嚟添。」他續指，以往在會所內多次偶遇藝人「以前好多明星，汪明荃……仲有其他唔記得個名。」

對於博藝會結業，他感到無奈，指「愈嚟愈少人，佢哋做唔住都好正常。𠵱家經濟差，冇辦法啦！」

另一名會員關先生亦入會多年，以往常常來飲茶。他指昨日收到會所通知，指會將其剩餘的會籍轉去九龍灣德藝會。他指「佢哋（博藝會）好多設施都開始舊啦，又少咗人嚟，結業都正常。」

博藝會昨日在會所內貼出通告，宣布結業消息。（Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」圖片）

博藝會昨日在會所內貼出通告，指博藝會自1989年成立以來，一直為區內居民提供康體及餐飲服務，形容是「與各位一同成長，見證區內變遷發展」，又指由於租約終止，加上經營環境雪上加霜，今月28日之後將終止康體、課程及美容服務，而餐飲服務營業至3月31日。