年廿六起9日315萬人次港人出境　年初五北上人數竟比來港內地客少

一連五日的農曆新年連周末長假期本周日（2日）年初五結束，由1月25日年廿六開始的九日內，港人出境人次共有315萬，比去年同期多11.9%。同期入境內地旅客有近133萬人次，比去年多約8.3萬人次或6.7%，當中三分二、即83萬在年初一至五來港。



期內有226.5萬人次經陸路或海路北上內地，按年多約一成。除了年廿六錄得32.5萬人次外，第二高峰為年初二，有28.6萬人次，其後逐日減少，到年初五（2日）只有約14萬港人北上，比同日來港內地遊客少約2.5萬人次，罕有地不再出北上南下「逆差」，較去年的年初五「順差」擴大四倍。



西九龍高鐵站2月2日下午有大量回港人潮，站內運作大致暢順。(周令知攝)

年廿六47萬人次港人出境 至年初五共315萬人次離港

今年農曆新年假期由1月29日年初一開始，由於年初四及五為星期六及星期日，周一至周五上班打工仔可一連放五日假；不少人1月27日及28日請假，連同之前的周末，可連放九日，與放假的子女一同外遊。

因此，今年的農曆新年港人出境高峰期，提前在1月25日年廿六開始，當日有多達47萬人次出境，當中32.5萬人次北上（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人次）。其後由年廿七至年初四，每日有超過30萬人次港人出境，最多為年初二，有39.5萬人次，到年初五減至21萬人次。

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因此由年廿六至年初五，總計有315萬人次（3,152,229人次）離港，比去年新年同期（過年前四日至年初五）多33.5萬人次，增幅有11.9%。

年初五53萬港人回港 44.8萬人樂而未返

港人放假也貫徹去到盡精神，入境高峰期為年初五，共有53萬人次回港，較年初三及年初四分別多12.6萬及6萬人次。九日內共計270萬人次回港，對比同期出境人次，尚有44.8萬人仍在外地未返。

2月1日深夜曾出現「災難級」大塞車的港珠澳大橋香港口岸入境客車通關廣場，2月2日下午亦出現擠塞。(讀者提供圖片)

▼2月1日年初四 大批北上旅遊的港人經蓮塘/香園圍口岸回港▼



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226.5萬人次新年北上 按年增11%

現時一有長假期，總有大批港人北上內地，主要到深圳，近一年足跡已愈向北及向西擴展，這個新年假期也不例外。

由年廿九至年初五，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人次，北上共有226.5萬人次（2,265,510人次），比去年同期204萬增加11%。最高峰也是年廿六，有32.5萬人次北上，其次為年初二錄得28.6萬人次往內地；最少為年初五，只有14.4萬人次（143,561人次）北上。

9日內133萬內地旅客來港 比去年多6.7%

由年廿六至年初五共有133萬內地旅客來港（1,328,700人次），較去年同期124萬（1,244,877人次）多出6.7%或83,823人次。當中主要在初一至初五來港，佔了83萬人次，最多為年初二有18.7萬人次，比去年年初二略多3,464；其後三日的差距縮小，到初四及五後繼無力，來港內地旅客少於去年，兩日合共少1.3萬人次。

同期有267,820人次其他旅客來港，比去年的202,956人次多出32%。

年初五14.4萬港人北上 比南下內地客少2.46萬人次

過去北上港人往往多過南下內地，每逢周末通常出現10萬左右的「逆差」，不過今個新年收窄，其中年初四23萬人港人北上，減去同金17.8萬內地旅客來港，「逆差」減至5.4萬人次，到年初五因只有14.4萬港人北上，比16.8萬來港內地旅客反少2.46萬人次，罕有出現「順差」，比去年的年初五約5,000人次「順差」擴大四倍。