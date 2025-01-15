青衣城三點三冰室沙嗲牛肉麵樣本致病芽孢桿菌超標35倍

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，一個沙嗲牛肉麵樣本被檢出每克含36萬個致病菌產氣莢膜梭狀芽孢桿菌（Clostridium perfringens），超出法例上限35倍，該店已按中心指示停售和棄置沙嗲醬及相關食品。涉事店舖為青衣城地下三點三冰室。



青衣城三點三冰室招牌沙嗲牛肉麵。（Openrice網站圖片）

食物安全中心表示，根據《食品微生物含量指引》，每克即食食品含超過一萬個產氣莢膜梭狀芽孢桿菌即屬不滿意，而中心在該沙嗲牛肉麵樣本檢出的產氣莢膜梭狀芽孢桿菌，達到每克36萬個，超出上限35倍，中心正跟進事件。

發言人表示，中心是在跟進一宗相關食物事件時，從該食肆抽取上述樣本進行檢測。發言人說，中心已即時派員到有關食肆調查及抽取食物樣本作化驗，並知會有關食肆上述違規事項；該食肆已按中心指示停售和棄置沙嗲醬及相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆改善食物烹調流程，以及進行徹底清潔和消毒。

涉事店舖為青衣城地下三點三冰室。（Openrice網站圖片）

中心指產氣莢膜梭狀芽孢桿菌廣泛分布於自然環境中。大量配製的食物尤其是已煮熟的肉類和家禽菜式，如在烹煮後長時間放在室溫下冷卻，風險偏高。進食含過量產氣莢膜梭狀芽孢桿菌的食物，可能引致徵狀如腹痛和腹瀉。