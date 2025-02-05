Eggslut香港結業｜美國滑蛋漢堡過江龍攻港20個月　2.23最後營業

前年6月進軍香港的美國知名快餐品牌Eggslut宣布結束香港業務，位於銅鑼灣店舖將於本月23日最後營業。Eggslut香港在官方社交專頁稱，感謝香港、感謝香港人的支持，讓他們夢想得以實現，長長的人龍、顧客享受的食相、每個網上的點讚等等的畫面，他們永記在心。

Eggslut香港指，現在需要暫別了，待有適當時機，將會重整團隊再次歸來，希望到時會再看見每一位的笑臉：「多謝香港人，我們一起加油，再見。」



Eggslut香港在官方社交專頁稱現在需要暫別了，待有適當時機，將會重整團隊再次歸來。（Eggslut Hong Kong）

美國人氣蛋三文治專門店Eggslut於英國倫敦、新加坡、日本和韓國開設分店後，2023年6月16日於銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk開設香港首間分店，引來不少食客大排長龍。餐廳以滑蛋炒蛋聞名，必食招牌嫩滑炒蛋三文治漢堡、半熟蛋薯蓉配多士、USDA三角脊扒三文治。

前年6月進軍香港的美國知名快餐品牌Eggslut宣布，結束香港業務。（Eggslut Hong Kong）

Eggslut香港在官方社交專頁稱，自美國洛杉磯總店開業以來，Eggslut的三文治一直深受世界各地人士歡迎，能夠來到香港這個繁華城市開設分店，把無與倫比的美味帶到世界一直也是他們的夢想之一。

Eggslut香港感謝港人支持：待有適當時機將會再次歸來

Eggslut香港感謝香港、感謝香港人的支持：「我們夢想得以實現，長長的人龍、顧客享受的食相、每個網上的點讚等等的畫面，我們永記在心。」

Eggslut香港稱現在需要暫別了，最後營業日期為2月23日，待有適當時機，將會重整團隊再次歸來，貼文最後再一次多謝香港人：「我們一起加油，再見。」