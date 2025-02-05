變形金剛餐廳｜Transformers The ARK銅鑼灣2.8搬遷　5月轉攻深圳

全球首間以變形金剛為主題餐廳、前年4月開業的Transformers The ARK今日（5日）宣布搬遷在銅鑼灣唯一分店，稱「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成」，下一站將於5月落戶深圳羅湖區益田假日廣場，「繼續為地球朋友帶來斯比頓星人的特製美食」。



全球首間以變形金剛為主題、於前年4月開業的「Transformers The ARK」餐廳，今日（5日）宣布「搬遷」在港的銅鑼灣唯一分店到深圳。（資料圖片）

位於銅鑼灣羅素街的「Transformers The ARK」餐廳今日在Facebook宣布「搬遷」，稱「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成，The ARK 飛船將前往世界各地承繼使命服務地球朋友。 」

銅鑼灣香港唯一分店宣布：博派變形金剛在香港任務2月8日完成

位於銅鑼灣羅素街的「Transformers The ARK」餐廳今日在Facebook宣布搬遷，稱「博派變形金剛在香港的任務將於2月8日完成，The ARK 飛船將前往世界各地承繼使命服務地球朋友。 」

5月羅湖區益田假日廣場開店：續為地球朋友帶來斯比頓星人特製美食

餐廳又預告下一站去向，稱將於深圳市羅湖區益田假日廣場開店，「於5月1日繼續為地球朋友帶來斯比頓星人的特製美食」，又指「未來會飛往不同地方，讓地球朋友走進變形金剛的世界。」

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2023年4月在港開業 曾在將軍澳開設分店

翻查資料，「Transformers The ARK」餐廳於2023年4月在港開業，主要提供漢堡、炸雞等快餐美食。該店的設計靈感源於電影變形金剛中的The Ark太空飛船，向顧客提供沉浸式體驗。該品牌同年底亦曾在將軍澳中心開設分店，唯只經營約半年時間，便宣告結業。

去年7月，有消息傳出銅鑼灣店正尋求頂租，不過變形金剛餐廳當時在社交平台發聲明，強調銅鑼灣旗艦店不會關閉。