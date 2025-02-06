東鐵故障｜張欣宇批評懲罰機制僅考慮延誤時間　未反映受影響人數

港鐵東鐵綫太和站昨早（5日）有工程車因水平感應系統故障，令服務受阻約7小時。立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇今（6日）在電台節目指，事故有機會觸發港鐵的懲罰機制，但現時機制重點只在於服務的延誤時間，未能反映實際影響的乘客人數，期望未來改善。



張欣宇指，今次事故有機會觸發港鐵的懲罰機制，但現時機制重點只在於服務延誤的時間，未能反映實際影響的乘客人數，期望未來改善。（資料圖片/陳葦慈攝）

目前懲罰機制未能反映受影響乘客人數

張欣宇表示，今次事故有機會觸發港鐵的懲罰機制，但他指目前機制僅考慮服務的延誤時間，以實際車程與預計車程之間的落差來決定是否有懲罰，未能反映受影響的乘客人數，期望未來可加入相關元素。他又指，會在鐵路事宜小組委員會跟進。

此外，他表示水平感應系統故障的情況比較罕見，促港鐵詳細檢查及分析相關組件，找出故障成因，並檢查其他工程車會否出現同樣情況。

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄（右）指，已就事故展開深入調查，並向政府提交報告（資料圖片/羅敏妍攝）

涉事工程車為吊重機 使用約20年

港鐵車務工程維修總管李劍雄指，已就事故展開深入調查，並向政府提交報告。他表示，涉事工程車為一架吊重機，已在使用約20年。工作人員昨日發現其水平感應系統未能發揮作用，如強行移開會有風險。在平衡安全和為乘客提供服務下，選擇在現場作有限度復修。