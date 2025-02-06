建造業輸入勞工計劃申請結果｜第6輪批7宗涉935人　主涉公營工程

發展局今（6日）指，「建造業輸入勞工計劃」第六輪申請已完成審批，本輪共批出7宗申請，涉及935配額，主要與公營工程，例如醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目有關。



發展局指，「建造業輸入勞工計劃」第六輪申請已完成審批，本輪共批出7宗申請，涉及935配額。（資料圖片）

發展局指，本輪申請獲批的工種包括泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技，以及本地較短缺的架空高壓電線技工等。

當局指，現時有效的輸入勞工配額共有9109個，較過往少逾600個，因部份獲批個案的相關工序已完結，亦有承建商和分包商成功聘請到本地勞工後，向當局退還獲批配額。

如有足夠證據外勞工遭不公平對待執法部門會檢控

對於早前有懷疑輸入勞工遭受不公平對待的個案，當局指十分關注，並已成立跨部門專責小組循刑事方向調查有關個案。如有足夠證據，執法部門會作出檢控行動。

當局又指，由本輪申請開始，已要求負責招聘輸入外勞的代理人，其所作的安排必須符合勞工保障的要求；並且不得向輸入勞工收費， 總承建商亦必須指派一名高級管理人員專責督促代理人。如違反相關規定，會被行政處分。