賽車手黃桂華死因　被捕期間昏迷　法醫指心血管阻塞　裁死於自然

賽車手黃桂華去年被懷疑與億元可卡因毒品案有關，他被警方拘捕時曾發生衝突，黃期後昏迷，送院搶救一晚後不治。死因庭昨就其死因作研訊，法醫指黃的直接死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，其身及面的瘀傷及擦傷並不致命。死因裁判官林希維庭今（7日）引導陪審團時指出，如一名人士是因生病導致死亡，其死因應為自然，陪審團曾問會否有其他選項，但林官指本案未見有證據支持，陪審團最後裁定黃「死於自然」，亦無提出建議。



死者黃桂華（終年57歲），於2024年1月31日因涉嫌販毒被警方拘捕，曾掙扎及意圖逃走，最後被制服及拘捕，約20分鐘後被發現昏迷，留醫一晚後不治。研訊設5人陪審團，警務處處長以有利害關係方列席聆訊。

死者黃桂華因涉毒品案被警方調查，警拘捕黃時黃昏迷後死亡。（互聯網）

黃桂華的家屬今離開法庭時並無發言。(陳蓉攝)

官著考慮致命情況是否自然產生

林官在引導陪審團時指，接納黃的直接死因為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，此情況是由動脈粥狀硬化引起的冠狀動脈阻塞引起，他們應考慮是否接納此情況是自然產生而足以致命的情況。

陪審團曾問會否有其他選項

陪審團退庭後曾問，除了死於自然或死因存疑外，會否有死於意外或死於不幸的選項，惟林官指死因必須有證據支持，現階段沒有證據反映有其他原因導致黃死亡。陪審團再度退庭商議後，一致裁定黃死於自然，導致其死亡的傷害或疾病為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎。

妻指黃吸煙30年曾做通波仔手術

黃妻的書面供詞透露黃有30年的吸煙習慣，沒有吸毒。在2016-2017年左右曾因心口痛求醫，發現患有高血壓、高血脂及心臟病，並曾接受「通波仔」手術，並需要進食改善高血壓高血脂、降膽固醇及降血小板的藥物，亦要定時到醫院覆診。

警員指黃求上車取藥時曾企圖逃走

當日有份拘捕黃的高級督察唐為國則稱，他們要求黃協助調查時，黃表現合作，讓警員搜身，亦願意解鎖其電話。後來黃稱氣管不適，想回車取藥，他們押解黃到車旁時，黃突然用身體撞向警員，再衝向私家車的司機位，並想關門及開車。唐指黃當時情緒激動並有掙扎，最後要幾名警員才能把黃制服。

黃桂華送院時其眼及臉有瘀傷。（受訪者提供）

救護員胡俊輝指他為黃桂華檢查時，已發現黃沒有心跳及脈搏。(陳蓉攝)

救護員到場時黃已無心跳脈搏

唐指黃開始冷靜下來後曾稱背脊受傷，他們著黃雙手放呔盤伏低休息。約20分鐘後支援的軍裝警到場，他叫黃落車時發現他昏迷，警員曾為黃急救，隨後救護人員到場接手。救護員稱到場時黃已無心跳及脈博，又指警員曾指黃曾駕車「自炒」。

法醫指黃兩邊動脈有七成及九成阻塞

法醫林百通指黃身上雖有多處瘀傷及擦傷，眼眶內側疑被鈍物擊中的創傷及肋骨骨折等，但這些傷勢均不足以致命。但黃的右邊心臟冠狀動脈有嚴重粥樣硬化、兩邊動脈分別有七成及九成阻塞等，認為其死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎。

案件編號：CCDI-76/2024