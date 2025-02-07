為激進朋友安排交收彈藥　兩男囚56至62月　官稱背後有邪惡意圖

男子聲稱為已移民朋友安排「手足」取用子彈及槍械零件等物品時，因記錯放置日期，遭警員揭發，事後並拘捕一名涉到場取件的男子。兩男早前承認無牌管有彈藥等罪名，案件今（7日）在高等法院判刑。法官胡雅文指被告承認該些彈藥來自有激進政見的人士，指案件背後有一個邪惡的意圖，幸好沒有實現，判兩人判囚4年8個月及5年2個月。



兩名被告：朱英健（31歲，裝修項目統籌員），及劉宇興（25歲，資訊技術支援人員）。

被告朱英健在柴灣興民邨被捕。

朱判囚5年2月

朱承認為友保管彈藥及安排人接受，認無牌管有彈藥罪、串謀無牌管有槍械罪、無牌管有槍械罪及管有爆炸品4罪，指他於2021年7月至2022年9月期間，在興民邨民逸樓，與Johnny Yip無牌管有138粒子彈，及無牌管有3D打印的手槍組合零件，及3個彈匣和易燃物質疊氮化鈉。胡官指朱的量刑起點為6年及9年，因他被捕後協助警方放蛇拘捕劉，獲額外刑期扣減，判監5年2個月。

劉判囚4年8月

負責取件的劉，則認企圖無牌管有彈藥、企圖無牌管有槍械及彈藥及無牌管有彈藥3罪，指他於2022年9月5日，在興民邨民逸樓某單位梯間，與Honey Supplier企圖無牌管有138粒子彈；及3D打印槍械零件和子彈。法官考慮劉只是收酬取件及保管彈藥，沒證據指他知道朱及Yip的串謀，判他入獄4年8個月。

案情指朱為移民加拿大朋友保釋軍火

法官胡雅文判刑指，案情顯示朱一名移民加拿大的友人Johnny Yip，將涉案軍火交給朱保存，並教朱如何用3D打印機製作槍械零件，而涉案的爆炸品疊氮化鈉亦足以致命。朱將一袋逾百粒的子彈放在梯間待領。

官指朱不認同其友政件但又為他保管彈藥令人費解

法官又指，朱稱他代友保管涉案軍火未有收取報酬，又稱他不認同Yip的激進政見，但沒解釋為何仍然幫Yip保管彈藥多年及轉交別人，令人費解。法官指朱承認的彈藥來自有激進政見的人，肯定案件背後有一個邪惡的意圖 ，幸好沒有實現，判刑要以保障公眾安全為首要考慮，須判阻嚇性刑罰。

據了解，Johnny Yip現被警方通緝。

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

警方在案單位找到3D影印機等物品。(資料圖片)

朱記錯日子把彈藥早放了一天

案情指警方於2022年9月4日在柴灣興民邨的梯間發現一袋彈藥，經調查後發現是朱所放下。朱被捕後透露，該些物品是Johnny Yip交他保管的，又指Johnny Yip是一名他從「高登」認識的朋友，2021年初已移民加拿大，他離港前把彈藥及3D打印機等交給他，並曾教他如何打印。

他指Johnny Yip曾叫他在同年9月5日把涉案的彈藥交給一名「手足」，惟朱記錯日子，早放了一天而被捕。朱稱不認同Johnny 政見，認為他太激進，朱亦協助警方相約人士到場取件。劉翌日到後樓梯取物品時被捕，劉稱只是接指示拿東西，不知袋內有甚麼。

案件編號：HCCC 300/2024