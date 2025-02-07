前精進被釘牌董事出任房協建築管理高層　房協：用人唯才尊重私隱

涉多宗奪命工業意外的精進工程，2023年被發展局釘牌，公司三名獲授權簽署人亦被除名。《香港01》獲悉，該公司其中一名被除名的獲授權簽署人、前董事周繼邦，獲房協聘用出任建築管理總經理，並已履新。

房協回覆指，有嚴謹及完善的招聘制度，主要考慮申請人的履歷和資格、有否相關刑事記錄等，一向用人唯才，亦尊重所有職位申請人及員工的私隱權利，不會透露或評論個別申請人的背景。



前精進建築工程董事出任房協建築管理總經理，其獲授權簽署人的資格早前因精進多宗工業意外被除名。（興聯集團網頁）

《香港01》獲悉，被釘牌的「精進建築工程」，公司前董事、被除名的獲授權簽署人周繼邦獲房協聘用出任總經理（建築管理）（General Manager（Construction Management）），並已履新。早於2024年12月，已有消息指出一名精進前高層入職房協。

翻查一份房協於2024年8月刊登的招聘廣告，總經理（建築管理）直接向助理總監（項目管理）匯報，負責管理及監督建築管理團隊，確保進行中的工程按照已製訂的計劃、安全、環境等要求進行。應徵者需持有建築、工程、測量、建造工程管理或其他相關的大學學歷，具備本港建築相關專業學會的會員資格，及至少20年的相關經驗。該職位的合約期為三年。

翻查一份房協於2024年8月刊登的招聘廣告，總經理（建築管理）直接向助理總監（項目管理）匯報，合約期為三年。

周繼邦是香港工程師學會會員，自2011年起成為香港營造師學會（Hong Kong Institute of Construction Managers）會員，2014年起成為該會的註冊營造師。他曾為「精進建築工程」、「精進建築」及「精進營造」的獲授權簽署人。據《建築物條例》，每名註冊承建商均須委任最少一名獲授權簽署人，代其就《條例》行事。

2023年10月，政府宣布「精進建築工程」被釘牌，公司的獲授權簽署人周繼邦被除名。2024年5月，周繼邦辭去「精進建築工程」、「精進建築」及「精進營造」的董事職務。

房協回覆時無正面回應是否聘用了周繼邦，只表示有嚴謹及完善的招聘制度。房協稱，在招聘過程中，主要考慮申請人的履歷和資格、相關工作經驗及有否相關刑事記錄等，亦會透過跨部門小組進行遴選工作。房協一向用人唯才，恪守人才為基的核心價值。房協指尊重所有職位申請人及員工的私隱權利，不會透露或評論個別申請人的背景。

精進建築工程有限公司於屋宇署「一般建築承建商名冊」被除名。

興聯集團旗下的「精進系」捲入多宗奪命工業意外後，2023年10月，發展局聯同屋宇署公布，不再向「精進建築工程」續牌，同時將公司三名擭授權簽署人除名。涉事的三人分別為周繼邦、羅柱華及梁康傑，他們亦同時在「精進建築」及「精進營造」被除名。

屋宇署署長余美寶當時指，處理「精進建築工程」的續牌申請時，三名獲授權簽署人都經過屋宇署面試，但委員會認為他們都不適合繼續為該承建商行事。

被除名的人士如自組新公司，或於其他公司出任獲授權簽署人，就需重新向屋宇署申請。余美寶表明，會按過往紀錄把關，如收到申請時會要求他們接受面試，再經過委員會決定是否合適。

▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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政府宣布周繼邦被除名同日，他辭任另一公司「卓越天工」的董事，該公司曾與興聯集團、「精進系」使用相同註冊地址，後來亦接手被釘牌的「精進建築工程」負責的五個私人商住項目。

資深工程師倪學仁稱，房協有關職位不需要具有「認可人士」（AP）資格簽署文件，因房協會交由承辦商委任的「認可人士」簽署。故此，周繼邦縱然失去了擭授權簽署人（AS）的資格，仍然可擔任有關職位。

倪續表示，獲授權簽署人釘牌並不罕見，公司釘牌反而更少。他稱獲授權簽署人若被釘牌，可以再次申請有關資格考核，須通過承建商註冊事務委員會的面試或內部評審。但對於房協聘請被釘牌人士出任建築管理的總經理，會否惹來公眾反感，倪僅表示，要交回房協自己決定。