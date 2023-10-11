佐敦奪命工傷｜「精進」地盤三年喪六命　觸電命案被判罰1.3萬元

佐敦渡華道消防局地盤昨午（10日）發生奪命工業意外，一名工人高處墮斃。地盤總承建商為「精進建築有限公司」，去年曾涉及三死六傷的安達臣道地盤冧天秤事故，早前九龍灣「重置香港郵政總部」有工友觸電身亡。同屬於母公司「興聯集團」旗下的「精進建築工程有限公司」去年亦涉及一宗致命工業意外。



當中，涉及「重置香港郵政總部」的致命意外已於2021年審結，進建築有限公司被判罰款13,000元；至於安達臣道冧天秤意外，案件經已提堂，明年1月30日再訊。



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，一般涉及工業意外法庭的罰款都較為低，立法會早前已通過《職安健條例》修訂條例草案，上調嚴重罪行最高罰款。



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「精進建築有限公司」在過去三年半，涉及至少三宗工業意外，昨日佐敦渡華道消防局地盤，一名員工在進行電纜工程期間，由4至5米高的電纜架上失足墮下，傷重死亡。

去年9月，安達臣道地盤有天秤倒塌釀成三死六傷，勞工處在12月底，巡查13個「精進建築有限公司」的建築地盤，發出55張敦促改善通知書和提出21宗檢控個案。勞工處其後向四名人士及七間公司提出共67項檢控，屋宇署早前再向與工程直接有關的註冊一般建築承建商、分判商等提出九項檢控，案件將押後至明年1月30日一同再訊。

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2020年7月，九龍灣宏展街「重置香港郵政總部」項目地盤，一名24歲男工人觸電昏迷，送院證實身亡。案件已於2021年審結，精進建築有限公司、精進土木及地基工程有限公司、良基營造有限公司及永偉建築有限公司，違反《工廠及工業經營條例》、《工廠及工業經營（電力）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，四間公司分別被判罰款13,000元、69000元、59,000元及30,000元。

涉事地盤位於九龍灣宏展街。（資料圖片／林振華攝）

據勞工處網上《職業安全及健康定罪紀錄》，過去兩年「精進建築有限公司」共有5次違反職安健條例而被定罪，當中包括沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統、沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下，和沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統等等，分別罰款5,000元至15,000元。

另外，同屬母公司「興聯集團」旗下的「精進建築工程有限公司」，去年涉及一宗致命工業意外，位於油塘東源街地盤工人被巨型工字鐵壓死。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文要求地盤承建商精進建築交代事件，以及檢視安全管理系統或制度是否出現問題。（資料圖片／左朗星攝）

「精進建築有限公司」接連發生工業意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，一般涉及工業意外法庭的罰款都較為低，而立法會早前通過《職安健條例》修訂條例草案，嚴重罪行最高罰款由50萬上調至1,000萬港元，可判監2年；而勞工處的檢控期限亦由半年改至9個月。被問到相關判決是否未具警剔作用，她指由於在草案通過後由於仍未有第一宗案件已獲判，故評價條例未有警剔作用似乎言之過早。

她又指，由案件發現到上庭始終都要一段時間，至少兩至三年才可以上到法座審判，故更重要的是在發生意外後，業主要就公司進行深入調查，以確保不會再有意外發生。她透露，以其觀察，精進建築有限公司外判工作時，與分判商的溝通及巡查並不足夠，認為業主應要求相關公司進行改善。