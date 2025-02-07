警司陸振中涉非禮女下屬　控方指事主酒醉不清醒　才未似常人反應

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案在區域法院續審，控方今（7日）進行結案陳詞，並指閉路電視拍到被告帶X到廁所的情況，期間有途人觀察二人舉動達8秒之久，亦拍到被告離開殘廁時脫下口罩，質疑他因在廁格內強吻過X，至離開時未有戴上。而X當日酒醉，頭腦不清晰，故未能作出正常人的反應亦可理解。案件將押後於2月12日繼續結案陳詞，法官亦已定於4月15日就案件作裁決。



被告陸振中。(陳蓉攝)

陸曾兩次觀察儲物室

主控指出，閉路電視片段可見，陸與X第一次上廁所時，她臉部向女廁，反映她一心想去廁所，但陸捉住X才令她轉向殘廁。X入女廁後，陸兩次觀察儲物室，當時X仍在女廁，正常而言，被告應該仍不知道X因人來人往無法嘔吐，因此陸無須幫X找殘廁而四處觀望，由此推斷陸在X走向女廁，已在找地方犯案。

途人曾觀察陸及X約8秒

控方續指，當時一名途人經過，該名途人一直看着陸和X的方向。如果陸純粹站在盲區等待，X自己進入殘廁，途人為何要觀察長達8秒之久。主控強調8秒的時間對於途人而言是相當長。

被告或因強吻X後忘戴口罩

主控續指，被告在與X第二次去殘廁的時候有戴口罩，離開殘廁的時則沒有。雖然被告辯稱因抹鼻涕及面油之類而脫下口罩，但控方認為更大機會強吻X而忘記戴回口罩。

最佳處理應叫其他督察陪X

控方質疑，陸聲稱想聽黃總督察的分享而參與聚會，若X想去廁所，最好的處理方法應是叫其他督察陪她，陸亦提及擔心見習督察賴文顯會醉酒鬧事。按常理而言，陸身為警司，更應留在飯枱陪伴黃及看管賴，而非陪X去廁所。

疑陸突戴口罩是想帶X上廁所

控方又指，陸在某時段中突然站起並戴上口罩，更行到X身旁並將其拉起，X當時雙手下垂，全身「軟癩癩」，其後更跌到，陸才返回座位並脫下口罩。陸曾解釋，他想幫X坐好，惟控方指X的坐姿與原本比較無大分別，陸若只是想看看X，更毋須戴上口罩。質疑陸戴口罩是有意識的舉動，想帶X去廁所，見X的狀況才打消念頭。

疑陸曾示意在旁督察坐下不要跟來

控方指閉路電視片段顯示，被告第三次帶X到殘廁前，X伏在桌上休息，與陸並無交流，X亦無顯示要上廁所。此時陸再行近並戴上口罩，督察蔡文浩亦站起，陸卻做出一手勢令蔡遲疑及退後，其後他拍醒X，X步向洗手間中途跌倒。陸稱曾想叫蔡一起扶X，但控方質疑，蔡遲疑的反應似是聽從指示沒有跟去廁所，認為陸的說法不可信。蔡亦稱陸的手勢是叫他坐下，態度有少少惡，不算客氣。

X當時酒醉頭腦不清晰

雖然辯方多番批評X，指她有許多方法阻止陸，但控方強調，X當日是酒醉，頭腦並不清晰，她未遇過上司找藉口帶走她情況。X作供9天半，性罪行而言非易事，並要面對猛烈盤問至情緒爆發。事發當下每人的反應不同，法庭應考慮X在醉酒，無法清醒應對不能得罪，權力極大的「山寨王上司」。

X被侵犯後曾向3人投訴

控方又稱，X有3名新近投訴人，大大加強她的說法。X在8月下旬落口供，但她在6日23日已經作出新近投訴，且投訴與其供詞的說法一致。除非X是非常陰險，酒醉下已想誣捏被告並已作好故事，認為辯方指X作供時「做戲作故」並不成立。

案件編號：DCCC137/2023