天眼｜去年助警方8小時內破謀殺案　人面識別、運用AI為未來方向

警方去年安裝了615組俗稱天眼的街道閉路電視，協助偵破122宗案件，主要涉及兇殺及爆竊等。警務處處長蕭澤頤表示，其中有3宗謀殺案在8小時內偵破，成效顯著。他又指今年年底前全港天眼增至2000組，未來亦會加入人工智能功能，人面識別會是方向之一，但暫時未實行。



天眼助破122宗案 25宗兩日內破案

至去年年底，警方共在全港各區安裝了615組天眼，預計今年年底安裝至2000組，未來每一年再加裝2000至2500組。

蕭澤頤指，去年警方透過天眼偵破122宗案件，拘捕202人。牽涉行劫、兇殺及爆竊的案件有28宗，其中25宗在兩日內破案，亦有超過一半在一日內破案，有3單謀殺案更在8小時偵破。蕭澤頤表示警方安裝天眼後，去年各類型街頭罪案數字下跌3%至27%，反映成效顯著。

警方今（11日）舉行2024年治安情況新聞發佈會。（廖雁雄攝）

未來加入AI系統 人面識別是未來方向之一

他表示，未來警方亦會在天眼中加入人工智能系統。他舉例，警方在去年萬聖節使用人流監察功能估算人流，有助警方人潮管制。

至於人工智能是否包括人面識別系統，蕭澤頤指現時未有加入這個功能，但會是其中一個會考慮的方向。