嘉禾4戲院恢復預售至下周三　市民特撐場嘆好戲票房過億難救亡

嘉禾院線昨日（10日）4間戲院包括奧海城the sky，一度只售即日門票，惹起同步停運的疑雲，不過在當晚已恢復未來兩日的售票服務。今早（11日）約11時，該戲院人流稀疏，而售票機有顯示即日及預售明日至下周三的戲票。



有市民知悉懷疑停業消息後，今日特來現場視察情況，對於戲院業進入寒冬期，希望有更多反映香港社會現實的本土電影，引起觀眾共鳴，或推出更優惠戲票吸引入場。不過有市民慨嘆，即使有好戲仍對前景不樂觀，「（票房）成億幾都救唔到，點算啊？」



奧海城the sky有市民正在購票。（洪芷菁攝）

嘉禾院線昨日（10日）傳有4間戲院同步最後營業，包括奧海城the sky一度只售即日門票，惹來停運驚魂。不過，當晚已重新恢復未來兩日的網上售票服務。今早11時，該戲院人流稀疏，目測進場人士多為長者。

現場售票機有顯示即日及預售明日至下周三的戲票，例如電影《誤判》在下周三從早到晚共有6個場次。另外，從嘉禾戲院購票網站，顯示九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場，亦有即日售票及預售明日至下周三（15日）的場次。

現場售票機有顯示即日及預售明日至下周三的戲票，例如《誤判》在下周三從早到晚共有6個場次。（洪芷菁攝）

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市民稱會多與親友入場支持 建議多安排謝票場吸客

居住附近的市民翁先生，因擔心戲院停業，特來現場察看營業情況。他指經常同家人來看電影，每月平均一至兩次，如真的停業，需去更遠的戲院。對於戲院業進入寒冬期，他表示會同親友多進戲院支持，又認為除了國際大片，香港本土「小品」電影亦較吸引。

他舉例如《白日之下》、《爸爸》的劇情均由真實事件建構，「可能大家會有啲共鳴，呢件事其實好近，係我哋身邊都有發生過，唔係好似大製作、災難片嗰啲。」此外，他認為戲院可加強宣傳及安排更多謝票場，更能吸引追星一族，而他本身有追星，如香港男子組合Mirror。

居住附近的市民翁先生，因擔心戲院停業，特來現場察看營業情況。（洪芷菁攝）

嘆電影業前景不樂觀 市民：成億幾都救唔到，點算啊？

因得悉疑停業消息，今日便來戲院觀影的盧太認為，在家中及在戲院觀影感受不同，戲院的音響、環境、座椅比家中更舒適，「屋企唔可以好專一咁樣睇一場戲，喺呢度可以好專心睇曬成套戲。」對於香港是否推出好戲才能救亡，她感慨：「（票房）成億幾都救唔到，點算啊？」

盧太和丈夫購買了《破地獄》長者戲票，認為非長者戲票價格可以再減低至50元，吸引更多觀眾，「睇場戲成一百幾十，一家大細睇，咪要幾百蚊，跟著食餐飯成千蚊，消費比較大。」

購買了《誤判》戲票、退休長者鄧女士表示，擔心結業朝下，戲院的選擇變少。她平均每月進戲院一次，並首選港產片，比如《破地獄》口碑不俗。她續指，期望未來電影能更多探討民情，「貼地」反映社會現實的，又讚賞「香港有好多好演員值得支持。」

對於早前有戲院狂播《破地獄》仍難救亡，她認為好可惜，相信是整體經濟環境差，「啲人北上消費。」她覺得，電影質素優劣，是吸引觀眾入場的主要因素，而長者票價以25元一張的優惠已足夠，「就算宜家上大陸，我相信都冇咁平。」