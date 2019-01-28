【沙中線】港鐵結案陳詞　指螺絲帽數目出錯「情有可原」並非蓄意

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（28日）下午繼續，由代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding結案陳詞。港鐵去年6月15日及7月13日先後就紅磡站工程兩次向政府提交報告，惟忽略了東面連續牆頂部涉設計修改，故兩份報告提及的螺絲帽數目存有矛盾，最終發現螺絲帽少了2000個。 Boulding指出，該次錯誤不是蓄意或誤導成分，解釋有五大原因導致，包括當時籌備報告時間緊逼、設計更改於2015年發生須分析大量資料、設計修改細微、較關注工程涉剪筋，以及參與涉事工程的大部分職員已離開，故強調港鐵未能即時發現東面連續牆設計修改，是「情有可原」，事後發現問題已立即告知政府。

大律師Philip Boulding（中）（資料圖片）

對於工程涉剪鋼筋，Boulding認為中科指控並不可信，難以相信其董事潘焯鴻所提及的任何事，同時引述港鐵的專家證人Mike Glover供詞，稱即使有鋼筋被剪，都必須是大規模且集中在某區域，才會影響結構的穩固度。Boulding又指，港鐵已就事件汲取教訓，倘日後遇到同類事情，有需要時便會發出不合格報告，且會在「幾乎有事發生前」採取適當措施。

強調結構安全

而各涉事方的專家對螺絲帽扭入長度標準不一，Boulding重申螺絲帽供應商人和科技（BOSA）去年所做的螺絲帽測試，已顯示鋼筋絞牙扭入6圈（即26.4毫米）能發揮全面拉力、足夠安全，且認為標準保守；並再次引述港鐵、委員會以及禮頓的專家證人均認為，結構建成兩至三年，承受了最大的荷重都沒有特別事情發生，故證明結構安全、有足夠剩餘力度。

就港鐵的專家證人區達光質疑BOSA的螺絲帽測試，Boulding反駁測試期間屋宇署的代表在場見證未有任何反對，又質疑區至今未有就結構作出相關計算，故以港鐵扭入6成的準則，現時政府公布的116枝鋼筋檢驗結果，僅3枝鋼筋不達標，其中一枝位於東西走廊B區月台層板、近東部連續牆頂部，扭入6.22毫米的鋼筋值得關注，惟其餘兩枝位於東西走廊的底部及西面連續牆，對結構安全無關重要，故重申不達標樣本是「個別事件」。

Boulding續指，港鐵預計於下月1日就螺絲帽接駁進行9個樣本測試，以及在2月11日將得到測試報告，惟工作須得到政府批准再能展開。

Boulding重申螺絲帽供應商人和科技（BOSA）去年所做的螺絲帽測試，已顯示鋼筋絞牙扭入6圈（即26.4毫米）能發揮全面拉力、足夠安全，且認為標準保守。（資料圖片）

至於屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）方面，政府的結案陳詞批評港鐵及禮頓視QSP不適用於東西走廊層板，Boulding澄清說法是禮頓提出，稱「不要將港鐵及禮頓立場混為一談」，並引述港鐵工務督察黃智超曾供稱，得悉QSP適用於連續牆，惟沒有提及不適用於東西走廊層板；又指禮頓當時並未就東西走廊層板提供任何紀錄冊，重申加簽紀錄才是港鐵責任，而不是製備紀錄。

追溯日期及後補紀錄方面，Boulding引述多名港鐵事實證人的供詞，指港鐵製備的紀錄只供內部使用，並未有預期政府部門會取走紀錄，且表示文件備註都有清楚列明。