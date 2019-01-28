【沙中線】結案陳詞　禮頓斥潘焯鴻利用傳媒打游擊　當委員會透明

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（28日）結案陳詞，代表禮頓的資深大律師石永泰下午在庭上怒斥，中科董事潘焯鴻經常向傳媒或政治人物發放消息，目的是「為鋪路質疑委員會」，倘情況對他不利，便直指委員會的組成及法律有問題，形容「公就我贏、字就你輸（Head I win , tails you lose）」。 石續指，聆訊仍處於審訊階段，潘不停向傳媒提及作供的事情，媒體又大肆報道猶如「當委員會透明」，又稱過往成立的委員會調查如南丫海難、鉛水事件等，在座的各大律師均從未見過此情況稱「係損害委員會、騎劫」。

禮頓代表資深大律師石永泰（右）指，委員會會容易被報道誤導，故強調委員會應小心留意及確保香港的司法完整性，避免受影響。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

斥潘搬龍門 先指控禮頓後跟隊指泛迅工人剪鋼筋

石永泰形容自己是「預言家」，認為委員會交報告前一日，便會有媒體就沙中線「有其他嘢報道、係某一股好強的力量希望達致結論」，又揶揄或有一日將出現「委員會代表律師Ian Pennicott針對吹哨者（Whistleblower targeted by Ian Pennicott）」的報道標題，稱潘焯鴻的舉動是「游擊戰役」。石永泰續指，自己不能對潘的供詞是否可信下定論，因其供詞亦有價值。但石引述委員會的結案陳詞，指委員會會容易被報道誤導，故強調委員會應小心留意及確保香港的司法完整性，避免受影響。

對於工程涉剪鋼筋，石表示潘焯鴻的證據存在矛盾，最初指控禮頓要求剪短鋼筋，惟其後又「跟大隊」認為是泛迅工人所為，直斥潘「嘗試搬龍門」；又引述委員會主席夏正民曾問及工人剪筋的動機，潘當時回應工程涉貪污，但指控根本沒有任何理據、真實性且十分煽情。

港鐵曾展示沙中線的鋼筋，沙中線聆訊中，各專家證人對扭入標準的看法都不同。（資料圖片 / 羅君豪攝）

強調東西層板安全

另外，有批評禮頓倘未有剪鋼筋事情發生，為何只要求中科簽署保密協議；以及政府的結案陳詞中，批評禮頓對剪筋一事，所展開的內部調查疑「另有目的、或憂慮查清真相故不想調查」。石永泰解釋，作為常識即使禮頓非常清楚自己沒有做錯，亦想確保沒有任何負面宣傳報道；加上當時潘焯鴻不斷向傳媒公開批評禮頓「企業傲慢」以及要求付款，故承認未就鋼筋被剪一事投放資源及人手調查，惟以人道體恤他人的角度來看，應明白禮頓處境。

至於東西走廊層板是否須使用延性螺絲帽，石永泰解釋涉事位置不須使用延性螺絲帽，又引述禮頓代表曾供稱，東西層板實際使用了延性螺絲帽，不代表是規定使用。

盈發地基工程代表大律師Julian Cohen（左一）結案陳詞時，強調目前沒有任何有效證據或批評意見關注盈發所建的結構。（張浩維攝）

後補紀錄非為誤導

而事後紀錄方面，石承認禮頓未有即時製備工地紀錄，惟禮頓設有檢查及測量申請表格（RISC Form），反映同區域或同層板的施工狀況，重申禮頓於去年6月提交的東西層板接駁紀錄，未有打算令人誤以為是當時的紀錄。

代表盈發地基的大律師Julian Cohen結案陳詞時，強調目前沒有任何有效證據或批評意見關注盈發所建的結構，且相關工作已於2017年5月完成，並在2017年獲屋宇署詳細檢視後獲審批，加上涉事的東西走廊層板螺絲帽安裝並不是盈發的負責範圍，故希望委員會不要在報告中，對盈發有任何負面評價。