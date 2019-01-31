【沙中線】陳淑莊：正草擬權力特權法撤查　工程師：或涉集體造假

沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，政府昨自爆紅磡站南北面兩條連接隧道以及列車停放處，出現3處施工紀錄缺失及擅改圖則。公民黨立法會議員陳淑莊今日（31日）出席港台節目《千禧年代》形容現時沙中線的檢測結果是「無奇不有」，又指正草擬權力及特權法撤查事件，預料最快2月中於立法會進行討論。 資深土木工程師倪學仁於節目上指，政府指出有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）有缺失，認為「有可疑」，亦不排除當中涉集體造假。

政府在昨日（30日），主動公布沙中線紅磡站擴建工程三個新問題，即北面、南面連接隧道和列車停放處，四成施工紀錄缺失以及擅自改圖則。（資料圖片）

陳淑莊指根據委托協議內容，負責「查單」的是港鐵，然後再由政府出資；而政府至今已繳付70億元項目管理費予港鐵，距離總數79億元只剩9億尚未繳款。陳淑莊批評政府「縱容港鐵」，理應可以主動出擊，惟現時卻是依賴港鐵「追數」。

資深土木工程師倪學仁於節目上表示，政府指出有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）有缺失，認為「有可疑」，亦不排除當中涉集體造假。（資料圖片／林若勤攝）

紅磡站部分鋼筋由「搭接」被擅自改用「螺絲帽」接駁，資深土木工程師倪學仁於節目上指，工程設計若以鋼筋搭接的方式，重疊部分將較多，或會影響落石屎等工序，故有時會改以螺絲帽連接，此工序牽涉更改圖則，須由政府批准，亦會令工程成本上漲。

他續指承建商有責任在每項工程工序完成後，如紮鐵、落石屎等均需填寫上述表格，並以白紙黑紙簽名與港鐵作實，以進行下項工序，承建商與港鐵都應該有備份檔案。對於運輸及房屋局局長陳帆昨日（30日）指，「檢查及測量申請表格」（RISC Form）的施工紀錄缺失達四成之多，倪學仁認為說法「有可疑」，他亦不排除當中涉集體造假，惟不知原因為何。